"فودكس" لـ"سبق": وفرنا تجربة رقمية متكاملة للعملاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب

تقدم خدماتها اليوم في 25 دولةً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها

بخدمات وحضور قوى في 25 دولةً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها تتميز "فودكس" بمنصة تقنية رائدة في الأطعمة والمشروبات، تحمل في طياتها منظومة حلول برمجية متكاملة تدعم التحول الرقمي الشامل لعمليات المطاعم، كما توفر لأصحاب الشركات مجموعةً من الحلول لتنظيم الأقسام بسهولة ودقة.. ليس هذا فقط بل؛ الكثير من المعلومات عن "فودكس Pay" يتناولها مديرها عبدالله بقشان، ورئيس قسم نجاح العملاء رائد القطب، في حديث لـ"سبق" اتسم بالتميز والتنوع.

** بداية، كيف ترون "فودكس" وما الذي يميزها عن غيرها؟

يجيب رئيس قسم نجاح العملاء في "فودكس"، رائد القطب، قائلًا: لا شك أن وصول "فودكس" إلى مرحلة التميز شرق أوسطيًّا لم يأتِ من فراغ، فخلف التميز مجهودًا كبيرًا ومفردات تدعمه؛ فنحن نوفر لأصحاب الشركات مجموعةً من الحلول لتنظيم أقسام المطعم الأمامية، وعمليات المطبخ، والعمليات الخلفية بسهولة ودقة؛ بل إننا في "فودكس" نُعِد منصةً تقنيةً رائدةً في مجال الأطعمة والمشروبات في الشرق الأوسط، مع منظومة حلول برمجيات متكاملة تدعم التحول الرقمي الشامل لعمليات المطاعم.

** ماذا عن إطلاق "فودكس" منتجها الخاص بنقاط البيع قبل 7 سنوات؟

"رائد القطب": في عام 2014، أطلقت فودكس منتجها الخاص بنقاط البيع، وهو برنامج متكامل وقائم على التخزين السحابي، ويتوافق مع جميع المنصات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وقد عملت الشركة على مدى عدة سنوات لتعديل هذا الحل وتحديثه بما يساهم في تبسيط عمليات التاجر، وتقدم الشركة برمجيات نقاط البيع التي تساعد في تسهيل العمليات التقليدية المرتبطة بقطاع الأغذية والمشروبات ودمجها في السوق السعودية الرقمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها.

في "فودكس" تتيح التكنولوجيا المالية التي نقدّمها للمطاعم، إمكانية قبول المدفوعات الرقمية دون تلامس وبكل سلاسة، كما نسعى في فودكس لتقديم الحل الشامل والمتكامل لقطاع المطاعم، إضافة إلى تزويد عملائنا بالنظام الرقمي المطلوب لبدء أعمالهم وتتبعها وتطويرها.

** في معرض الرياض الدولي للكتاب، كان لكم حضور لافت.. حدِّثنا عن طبيعته وأهدافه.

"رائد القطب": يشكل معرض الرياض الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في المشهد الثقافي العربي بوصفه أحد أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع البرامج الثقافية؛ فضلًا عن مشاركة أبرز دور النشر العربية والإقليمية والدولية، وقد سررنا بالتعاون مع معرض الرياض الدولي للكتاب وتزويدهم بخدماتنا التقنية؛ حيث تُعد قدرتنا على دعم فعالية عالمية بهذا الحجم فرصةً مهمةً بالنسبة لنا.

وقام فريق العمل لدينا، في إطار عروضنا الخاصة، بتوفير الحلول الشاملة، بتركيب أكثر من 850 جهاز فودكس لنقاط البيع (POS) وأكثر من 850 جهاز فودكس PAY للشركات التجارية المشاركة في المعرض ودور النشر؛ مما يمكّنها من ربط مبيعاتها ومخزونها بشكل مباشر في الوقت الفعلي؛ وبالتالي تعزيز تجربة العميل.

** تعاونكم في "فودكس" مع معرض الكتاب عنوان عريض يلزمه تفصيل.. كيف ترون هذه الخطوة؟

"رائد القطب": لا شك أن هذه الخطوة كانت مميزة، ونحن في "فودكس" نفخر -بوصفنا شركة سعودية محلية- بالنجاح الذي حققته على مستوى توفير تجربة رقمية متكاملة للعملاء في هذا المعرض الهام؛ حيث تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ معرض الرياض الدولي للكتاب والشركات التجارية المشاركة فيه ودور النشر؛ حيث تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تدخل مرحلتها التالية من خلال تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة.

** ما الفوائد التي يمكن أن يجنيها العملاء من استخدام منتجاتكم؟ وما فوائد المنصة للشركات التجارية ودور النشر المتواجدين في المعرض؟

يجيب مدير عام "فودكس Pay"، عبدالله بقشان، قائلًا: ننظر في "فودكس" إلى معرض الرياض الدولي للكتاب كمنصة فريدة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم؛ لذا كنا حريصين في "فودكس" على أن نتيح لهم تحويل فعالياتهم إلى تجربة رقمية متكاملة.

وتوفر منصتنا خدمة متكاملة، باستخدام أجهزة فودكس لنقاط البيع (POS) وفودكس PAY؛ لضمان إدارة العمليات التشغيلية بطريقة مثالية، كما يتيح جهاز فودكس PAY للشركات التجارية الاستغناء عن التعاملات النقدية؛ وبالتالي تقليل الأخطاء الناتجة عنها، خاصةً مع العدد الكبير لزوار المعرض.

** عادة ما يكون الوصول للأهداف هو نتاج التخطيط.. ماذا عن رحلة أهدافكم ونجاحاتكم؟

"عبدالله بقشان": نسعى في "فودكس" باستمرار للارتقاء بخدماتنا إلى مستويات جديدة كليًّا، من تجاوز أهدافنا، كما أطلقنا خلال المعرض نسخةً من نظام فودكس تدعم الأندرويد؛ لتعزيز الخيارات المتاحة لأصحاب الأعمال، ونحن ممتنون لوزارة الثقافة ومعرض الرياض الدولي للكتاب والشركات التجارية ودور النشر المشاركة فيه على ثقتهم ودعمهم.

وفي طريق الأهداف المحققة؛ يأتي نجاحنا عقب الإعلان عن توقيعنا شراكة مع أمريكان إكسبريس السعودية، مزود منتجات وخدمات الدفع من أمريكان إكسبريس في المملكة، كما أنه يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مجال تقديم حلول تكنولوجية متكاملة لنقاط البيع وإدارة المطاعم؛ إذ نجحنا حتى الآن في إدارة أكثر من 5 مليارات طلب عبر المنصة، وأكثر من 51 ألف نقطة بيع، وخدمة أكثر من 12 ألف علامة مختصة بالمأكولات والمشروبات.

** تقدم "فودكس" برنامجًا سحابيًّا لإدارة المطاعم.. ما هي أهم مميزاته؟

عبدالله "بقشان": تعمل فودكس -بخلاف نظيراتها من الشركات العالمية- على تضمين احتياجات أصحاب المطاعم الأساسية في عملية تطوير المنتج؛ بدءًا من عمليات الربط مع التطبيقات الطرف الثالث، ووصولًا إلى حلول الدفع المرنة وإدارة فروعها من مكان واحد؛ مما يساعد أصحاب الامتيازات والمطاعم على تسريع تحولهم الرقمي مع تضمين جميع العمليات، المرتبطة بالمطاعم مثلًا، في منصة واحدة.

وتساهم الرقمنة في زيادة الابتكار والكفاءة، وتحسّن تجربة العملاء، إضافة إلى قدرتها على تقليص مستويات الهدر؛ وبالتالي تقليص المخاطر والتكاليف.

** ما هي توجهاتها للحضور عالميًّا؟ وما هي خريطة تواجد "فودكس"؟

"عبدالله بقشان": نقدم في فودكس خدماتنا اليوم في 25 دولةً داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها؛ ونشكر جميع العملاء والمستثمرين والشركاء والزملاء ممن انضموا إلينا في رحلتنا حتى الآن؛ حيث سجلت فودكس نموًّا سريعًا منذ انطلاق أعمالها، وتمتلك اليوم سبعة مكاتب، ثلاثة في المملكة العربية السعودية ومكتب واحد في كل من الإمارات ومصر والأردن والكويت، نعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات العملاء.