الشباب يلتحق بركب المتأهلين لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال

نجح فريق الشباب السعودي في خطف بطاقة الترشح إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال رغم تعادله خارج الديار مع مضيفه فريق شباب الأردن الأردني بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله في عمَّان لحساب مباريات الدور ثُمن النهائي للبطولة.

سجل هدف الشباب المدافع الجزائري جمال بلعمري في الدقيقة الـ87 من اللقاء، بينما سجل هدف شباب الأردن اللاعب زيد جمال بالدقيقة الـ78.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز صعب للشباب بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب حسن معاذ في الدقيقة الـ89؛ وهو ما منح فريقه أفضلية خلال لقاء العودة.