النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سقاط" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمداخل العاصمة المقدسة

الأمانة تعمل على وضع رؤية واضحة لتطوير وتحسين المشهد الحضري

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، المحاور الرئيسة لمداخل العاصمة المقدسة، وتابع أعمال حصر ومعالجة مواقع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمواقع متفرقة، رافقه خلال الجولة الميدانية مدير الحدائق والتجميل ومدير عام الطرق، وعدد من المختصين في وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

وأكد "سقاط" أن الأمانة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري الذي تطمح له الأمانة، مشددًا على أهمية الوقوف على الطبيعة وإزالة كل مسببات التشوه البصري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز البلاغات 940.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سقاط" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمداخل العاصمة المقدسة
سبق

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، المحاور الرئيسة لمداخل العاصمة المقدسة، وتابع أعمال حصر ومعالجة مواقع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمواقع متفرقة، رافقه خلال الجولة الميدانية مدير الحدائق والتجميل ومدير عام الطرق، وعدد من المختصين في وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

وأكد "سقاط" أن الأمانة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري الذي تطمح له الأمانة، مشددًا على أهمية الوقوف على الطبيعة وإزالة كل مسببات التشوه البصري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز البلاغات 940.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:08 PM

"سقاط" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمداخل العاصمة المقدسة

الأمانة تعمل على وضع رؤية واضحة لتطوير وتحسين المشهد الحضري

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
239

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، المحاور الرئيسة لمداخل العاصمة المقدسة، وتابع أعمال حصر ومعالجة مواقع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمواقع متفرقة، رافقه خلال الجولة الميدانية مدير الحدائق والتجميل ومدير عام الطرق، وعدد من المختصين في وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.

وأكد "سقاط" أن الأمانة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري الذي تطمح له الأمانة، مشددًا على أهمية الوقوف على الطبيعة وإزالة كل مسببات التشوه البصري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز البلاغات 940.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,760
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,369

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة