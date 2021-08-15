"سقاط" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمداخل العاصمة المقدسة

الأمانة تعمل على وضع رؤية واضحة لتطوير وتحسين المشهد الحضري

تفقَّد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط، المحاور الرئيسة لمداخل العاصمة المقدسة، وتابع أعمال حصر ومعالجة مواقع التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بمواقع متفرقة، رافقه خلال الجولة الميدانية مدير الحدائق والتجميل ومدير عام الطرق، وعدد من المختصين في وكالة التشييد والصيانة بالأمانة.



وأكد "سقاط" أن الأمانة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة لتعزيز وتطوير وتحسين المشهد الحضري الذي تطمح له الأمانة، مشددًا على أهمية الوقوف على الطبيعة وإزالة كل مسببات التشوه البصري، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالإسهام في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو عبر مركز البلاغات 940.