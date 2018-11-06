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‏‫رئيس مجلس الشورى يوافق على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية

وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يُسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد أحد أطر التعاون البرلماني الدولي.

وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ أن هذه الخطة تأتي لتسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وانطلاقاً من المساعي الدؤوبة التي يبذلها مجلس الشورى نحو التواصل المجتمعي والإعلامي مع الجهات الحكومية كافة؛ للتعريف بالدور الذي يمارسه المجلس على المستوى البرلماني، وكذلك دوره المهم الذي يمارسه على الصعيدين المحلي والخارجي في صُنع القرار.

ونوّه الدكتور زهير الحارثي؛ بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية الذي يأتي تجسيداً عملياً لتعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة وفق أُطرٍ إستراتيجية بنّاءة، من خلال وضع آليات مرنة تتيح تبادل المعلومات ومعرفة التوجهات وتنسيق المواقف بما ينعكس إيجاباً على نتائج الزيارات الخارجية للوفود الشورية، ويُمكّن اللجنة من الاطلاع بصفة دورية، على مواقف المملكة إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وشرح وجهة نظرها تجاه عديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الراهنة.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بأن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الدبلوماسي، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية لدى أعضاء المجلس عبر برنامج تقوم من خلاله اللجنة باستضافة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومن أصحاب التجارب الدبلوماسية السابقة؛ للحديث عن موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الخارجي، وتلامس اهتمام أعضاء المجلس، لإطلاعهم على أحدث المستجدات والقضايا الراهنة، وإيضاح مواقف المملكة تجاه عديد من الأحداث الإقليمية والدولية، كما تهدف اللجنة من خلال الخطة إلى ترتيب زيارات متبادلة لنظرائها في برلمانات دول العالم، والمشاركة بالزيارات الخارجية التي يرأسها رئيس المجلس، والنائب، للعواصم المهمة ذات الثقل السياسي، والتأثير الدولي.. إضافة إلى عقد لقاء عمل بين اللجنة وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً، وذلك قبل مباشرتهم مهامهم في ممثليات المملكة بالخارج.

وعدّ الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ هذه الخطة، بأنها وثبة نوعية في العمل البرلماني، مشيداً بما ذكره خادم الحرمين الشريفين، في لقائه بالبعثات الدبلوماسية السعودية، بأهمية التعريف بمواقف المملكة ونهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب، وحُسن الجوار، وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.

وأكد في ختام تصريحه، أن تطوير المجلس عمل لجنة الشؤون الخارجية ينبع من استشعاره بأهمية قيام اللجنة بدورها في دعم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الشورى، على دعمه واهتمامه بتطوير أداء لجنة الشؤون الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏‫رئيس مجلس الشورى يوافق على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية
سبق

وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يُسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد أحد أطر التعاون البرلماني الدولي.

وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ أن هذه الخطة تأتي لتسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وانطلاقاً من المساعي الدؤوبة التي يبذلها مجلس الشورى نحو التواصل المجتمعي والإعلامي مع الجهات الحكومية كافة؛ للتعريف بالدور الذي يمارسه المجلس على المستوى البرلماني، وكذلك دوره المهم الذي يمارسه على الصعيدين المحلي والخارجي في صُنع القرار.

ونوّه الدكتور زهير الحارثي؛ بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية الذي يأتي تجسيداً عملياً لتعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة وفق أُطرٍ إستراتيجية بنّاءة، من خلال وضع آليات مرنة تتيح تبادل المعلومات ومعرفة التوجهات وتنسيق المواقف بما ينعكس إيجاباً على نتائج الزيارات الخارجية للوفود الشورية، ويُمكّن اللجنة من الاطلاع بصفة دورية، على مواقف المملكة إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وشرح وجهة نظرها تجاه عديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الراهنة.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بأن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الدبلوماسي، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية لدى أعضاء المجلس عبر برنامج تقوم من خلاله اللجنة باستضافة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومن أصحاب التجارب الدبلوماسية السابقة؛ للحديث عن موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الخارجي، وتلامس اهتمام أعضاء المجلس، لإطلاعهم على أحدث المستجدات والقضايا الراهنة، وإيضاح مواقف المملكة تجاه عديد من الأحداث الإقليمية والدولية، كما تهدف اللجنة من خلال الخطة إلى ترتيب زيارات متبادلة لنظرائها في برلمانات دول العالم، والمشاركة بالزيارات الخارجية التي يرأسها رئيس المجلس، والنائب، للعواصم المهمة ذات الثقل السياسي، والتأثير الدولي.. إضافة إلى عقد لقاء عمل بين اللجنة وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً، وذلك قبل مباشرتهم مهامهم في ممثليات المملكة بالخارج.

وعدّ الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ هذه الخطة، بأنها وثبة نوعية في العمل البرلماني، مشيداً بما ذكره خادم الحرمين الشريفين، في لقائه بالبعثات الدبلوماسية السعودية، بأهمية التعريف بمواقف المملكة ونهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب، وحُسن الجوار، وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.

وأكد في ختام تصريحه، أن تطوير المجلس عمل لجنة الشؤون الخارجية ينبع من استشعاره بأهمية قيام اللجنة بدورها في دعم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الشورى، على دعمه واهتمامه بتطوير أداء لجنة الشؤون الخارجية.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:54 AM

‏‫رئيس مجلس الشورى يوافق على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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وافق رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ على خطة تطوير عمل لجنة الشؤون الخارجية، وتفعيل أدائها، بما يُسهم في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمجلس التي تعد أحد أطر التعاون البرلماني الدولي.

وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ أن هذه الخطة تأتي لتسهم في دعم الجهود السياسية والدبلوماسية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، وانطلاقاً من المساعي الدؤوبة التي يبذلها مجلس الشورى نحو التواصل المجتمعي والإعلامي مع الجهات الحكومية كافة؛ للتعريف بالدور الذي يمارسه المجلس على المستوى البرلماني، وكذلك دوره المهم الذي يمارسه على الصعيدين المحلي والخارجي في صُنع القرار.

ونوّه الدكتور زهير الحارثي؛ بمستوى التعاون بين مجلس الشورى ووزارة الخارجية الذي يأتي تجسيداً عملياً لتعزيز التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة وفق أُطرٍ إستراتيجية بنّاءة، من خلال وضع آليات مرنة تتيح تبادل المعلومات ومعرفة التوجهات وتنسيق المواقف بما ينعكس إيجاباً على نتائج الزيارات الخارجية للوفود الشورية، ويُمكّن اللجنة من الاطلاع بصفة دورية، على مواقف المملكة إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وشرح وجهة نظرها تجاه عديد من القضايا الإقليمية والدولية والقضايا الراهنة.

وأفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بأن الخطة تهدف إلى رفع مستوى الأداء الدبلوماسي، وتعزيز مفهوم الدبلوماسية البرلمانية لدى أعضاء المجلس عبر برنامج تقوم من خلاله اللجنة باستضافة كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، ومن أصحاب التجارب الدبلوماسية السابقة؛ للحديث عن موضوعات وقضايا تتعلق بالشأن الخارجي، وتلامس اهتمام أعضاء المجلس، لإطلاعهم على أحدث المستجدات والقضايا الراهنة، وإيضاح مواقف المملكة تجاه عديد من الأحداث الإقليمية والدولية، كما تهدف اللجنة من خلال الخطة إلى ترتيب زيارات متبادلة لنظرائها في برلمانات دول العالم، والمشاركة بالزيارات الخارجية التي يرأسها رئيس المجلس، والنائب، للعواصم المهمة ذات الثقل السياسي، والتأثير الدولي.. إضافة إلى عقد لقاء عمل بين اللجنة وسفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً، وذلك قبل مباشرتهم مهامهم في ممثليات المملكة بالخارج.

وعدّ الدكتور زهير بن فهد الحارثي؛ هذه الخطة، بأنها وثبة نوعية في العمل البرلماني، مشيداً بما ذكره خادم الحرمين الشريفين، في لقائه بالبعثات الدبلوماسية السعودية، بأهمية التعريف بمواقف المملكة ونهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال، والحرص على التعايش بين الشعوب، ونبذ العنف والإرهاب، وحُسن الجوار، وتحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي.

وأكد في ختام تصريحه، أن تطوير المجلس عمل لجنة الشؤون الخارجية ينبع من استشعاره بأهمية قيام اللجنة بدورها في دعم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية، معرباً عن شكره لرئيس مجلس الشورى، على دعمه واهتمامه بتطوير أداء لجنة الشؤون الخارجية.

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