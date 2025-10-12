"السديس" يلتقي قيادات وكالة المسجد النبوي

أكد أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، قيادات وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

وأكد خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي وفق ما يتطلع إليه ولاة الأمر، من رقي وتميز في الخدمات المقدمة للمصلين والزائرين، كما استعرض عدداً من الموضوعات والبرامج الهادفة لتسيير منظومة خدمات الوافدين إلى المسجد النبوي، وأبرز الخطط والبرامج التي بذلتها الوكالة، لأجل التعامل المرن مع العوامل المتغيرة التي تُوجب جائحة فايروس كورونا العالمية توفيرها لأجل تلبية جميع احتياجات قاصدي المسجد النبوي.

وأشار "السديس" إلى ضرورة الاستفادة المثلى من وسائل التقنية الحديثة في تطوير البنية التحتية الرقمية للوكالة، وتنفيذ ما تقتضيه الخطط والرؤى وتعظيم دورها في دعم مسيرة التنمية التي يشهدها الحرمان الشريفان .