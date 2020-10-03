النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة

وصلت بين يناير وأغسطس 2020 إلى درجتين وثلاث درجات مئوية فوق الصفر

سجل العام 2020 أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود؛ حسبما خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقًا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" بيانًا صادرًا عن معهد أنتاركتيكا التشيلي لعالم المناخ راوول كورديرو أن درجات الحرارة هذه "أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة".

وأضاف كورديرو: "في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عامًا".

ووصف الوضع بأنه "مقلق"؛ إذ إن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليًّا، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع ذلك فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية؛ حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة
سبق

سجل العام 2020 أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود؛ حسبما خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقًا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" بيانًا صادرًا عن معهد أنتاركتيكا التشيلي لعالم المناخ راوول كورديرو أن درجات الحرارة هذه "أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة".

وأضاف كورديرو: "في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عامًا".

ووصف الوضع بأنه "مقلق"؛ إذ إن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليًّا، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع ذلك فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية؛ حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
12:34 PM

غير مسبوقة منذ 31 عامًا.. "أنتاركتيكا" تسجل أعلى معدلاتها بدرجات الحرارة

وصلت بين يناير وأغسطس 2020 إلى درجتين وثلاث درجات مئوية فوق الصفر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,937

سجل العام 2020 أعلى معدل لدرجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا منذ ثلاثة عقود؛ حسبما خلصت دراسة أجرتها جامعة سانتياغو في تشيلي الجمعة.

ووصلت الحرارة بين شهري يناير وأغسطس، إلى ما بين درجتين وثلاث درجات مئوية في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البر الرئيسي لأنتاركتيكا، وفقًا للباحثين في قاعدة فري التابعة لسلاح الجو التشيلي في جزيرة الملك جورج.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" بيانًا صادرًا عن معهد أنتاركتيكا التشيلي لعالم المناخ راوول كورديرو أن درجات الحرارة هذه "أعلى بدرجتين مئويتين من المستويات المعتادة".

وأضاف كورديرو: "في أقصى الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا، تجاوز متوسط درجات الحرارة القصوى حتى الآن هذا العام مستوى صفر درجة مئوية. هذا وضع غير مسبوق منذ 31 عامًا".

ووصف الوضع بأنه "مقلق"؛ إذ إن الارتفاع السريع في درجة حرارة المحيطات الذي شهدته المنطقة في نهاية القرن العشرين، يبدو أنه يتكرر حاليًّا، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومع ذلك فإن درجات الحرارة المرتفعة في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي تتعارض مع تلك المسجلة بين أغسطس وسبتمبر، والتي بلغت 16.8 درجة مئوية دون الصفر، وهو أدنى مستوى منذ العام 1970.

وتقع شبه جزيرة أنتاركتيكا في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية؛ حيث توجد قواعد علمية وعسكرية من دول عدة، بينها الأرجنتين وتشيلي وبريطانيا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,236
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,051

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة