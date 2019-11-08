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هنيدي لزوار "حكايا مسك": انتظروني يوم الاثنين المقبل

وصف نشاطها بالمجهود الخرافي الحاصل في الشرق الأوسط

سيكون زوار "حكايا مسك" يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجاري على موعد مع الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي (54) عاماً وذلك في جلسة حوارية بعد العشاء على منصة حكايا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، يستعرض من خلالها مسيرته الفنية ويقدم تجاربه وخبراته للجمهور.

وغرد الممثل من حسابه بتويتر "من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين انتظروني يوم 11 نوفمبر في حكايا مسك".

يذكر بأن الممثل هنيدي كان قد شارك بمسرحية "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

حكايا مسك محمد هنيدي موسم الرياض فعاليات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنيدي لزوار "حكايا مسك": انتظروني يوم الاثنين المقبل
سبق

سيكون زوار "حكايا مسك" يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجاري على موعد مع الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي (54) عاماً وذلك في جلسة حوارية بعد العشاء على منصة حكايا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، يستعرض من خلالها مسيرته الفنية ويقدم تجاربه وخبراته للجمهور.

وغرد الممثل من حسابه بتويتر "من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين انتظروني يوم 11 نوفمبر في حكايا مسك".

يذكر بأن الممثل هنيدي كان قد شارك بمسرحية "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:40 PM

هنيدي لزوار "حكايا مسك": انتظروني يوم الاثنين المقبل

وصف نشاطها بالمجهود الخرافي الحاصل في الشرق الأوسط

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,292

سيكون زوار "حكايا مسك" يوم الاثنين المقبل 11 نوفمبر الجاري على موعد مع الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي (54) عاماً وذلك في جلسة حوارية بعد العشاء على منصة حكايا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، يستعرض من خلالها مسيرته الفنية ويقدم تجاربه وخبراته للجمهور.

وغرد الممثل من حسابه بتويتر "من حكايا مسك بمركز الرياض للمؤتمرات، مجهود خرافي حاصل هنا لأول مرة في الشرق الأوسط، لكل اللي نفسهم يبقوا ممثلين أو مخرجين أو مصورين أو مؤلفين انتظروني يوم 11 نوفمبر في حكايا مسك".

يذكر بأن الممثل هنيدي كان قد شارك بمسرحية "3 أيام في الساحل" في موسم جدة وموسم الرياض وأعلن عن تحقيق المسرحية رقماً قياسياً في ليلة عرضها الأول ضمن فعاليات موسم الرياض، بعدما تصدرت قائمة المسرحيات الأعلى تحقيقاً لإيراد يومي في تاريخ المسرح العربي للحفلة الافتتاحية.

وتشتمل "حكايا مسك 2019" إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، التي تختم الاثنين المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مجموعة من الأقسام تتمثل في التحضير للإنتاج، ما قبل الإنتاج، الإنتاج، وما بعده، المنتج الصغير، سوق حكايا، المنصة، حكايا إعلام، عربات الطعام، حكايا تك، فقرات خطوات، الجلسات الحوارية، عروض الأفلام.

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