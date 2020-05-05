النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الداخلية تعلن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا

"رئاسة الحرمين" تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد "كورونا"

من خلال التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل "المكبرية" وخارجها

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التباعد بين المصلين المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"رئاسة الحرمين" تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد "كورونا"
سبق

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:29 PM

"رئاسة الحرمين" تستمر بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد "كورونا"

من خلال التباعد الاجتماعي بين المصلين داخل "المكبرية" وخارجها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
604

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد الحرام داخل "المكبرية" وخارجها.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق التباعد بين المصلين ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة العامة بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام لمنع وصول فيروس كورونا وانتشاره بين أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

يُذكر أن الرئاسة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة اتخذت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الوقائية، بقياس درجات الحرارة أثناء الدخول للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن وموظفي الرئاسة العامة؛ وذلك للتأكد من سلامة داخلي المسجد الحرام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,916
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,733
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,000

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة