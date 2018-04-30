"الجمعان": الفرصة مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تبدأ غداً وتستمر لنهاية الأسبوع

تؤثر على مناطق نجران وجازان والمرتفعات الجنوبية وعلى مساحة كبيرة من وسط المملكة

قال محلل الطقس تركي الجمعان إنه بمشيئة الله تعالى - تتهيأ الفرص لنشوء حالة رائعة من عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار والتي منالمتوقع أن تتراوح ما بين المتوسطة إلى الغزيرة ومتوقع أن تؤثر على أجزاء واسعة من المنطقة تبدأ من الغد وتستمر حتى نهاية الأسبوع .

وأشار الجمعان إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق نجران وجازان والمرتفعات الجنوبية تشمل عسير والباحة وجنوب الطائف ، وتؤثر علىمساحة كبيرة من وسط المملكة بما فيها منطقة الرياض والقصيم وحائل. كما تمتد الحالة على مناطق الحدود الشمالية ومناطق شرق وشمال شرقالمملكة.

وبين الجمعان أن سبب الحالة يعود إلى تمحور منخفض جوي عبارة عن أخدود بارد مصحوب بجبهة هوائية باردة من المتوقع أن يعمل على نشوءعدم استقرار جوي وحدوث الأمطار.

وأشار إلى أن تلك الحالة الجوية تعتبر متوسطة القوة وشبه قوية على بعض المناطق ، كما تعتبر من الحالات السريعة والتي تتميز بدخولنا الذروةمباشرةً والتي قد يصاحبها بعض السيول.