الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"

فُقد بالطائف منذ يومين ويعاني من اعتلال نفسي

تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم

0531464919.

يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.