النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"

فُقد بالطائف منذ يومين ويعاني من اعتلال نفسي

تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم
0531464919.

يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"
سبق

تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم
0531464919.

يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:25 PM

الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"

فُقد بالطائف منذ يومين ويعاني من اعتلال نفسي

A A A
محمد طيران - عسير
1
9,678

تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.

وقالت مصادر لـ"سبق": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم
0531464919.

يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,784
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,184
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,043
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,090

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة