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الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة

عدد الوفيات يرتفع إلى 12.948

سجلت الهند اليوم (السبت) قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار حكومة العاصمة نيودلهي توجيهات للمستشفيات بإلغاء إجازات جميع العاملين فيها واستدعاء الموظفين المتغيبين على الفور.

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت 14.516 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 395074 حالة، كما زاد عدد الوفيات إلى 12948، وفقًا لـ"رويترز".

وتسجل الهند الآن رابع أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأمرت حكومة نيودلهي كل المستشفيات الحكومية في مذكرة أمس، بإلغاء الإجازات الحالية، وأوصت بعدم منح أي إجازات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى.

فيروس كورونا الجديد

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الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة
سبق

سجلت الهند اليوم (السبت) قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار حكومة العاصمة نيودلهي توجيهات للمستشفيات بإلغاء إجازات جميع العاملين فيها واستدعاء الموظفين المتغيبين على الفور.

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت 14.516 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 395074 حالة، كما زاد عدد الوفيات إلى 12948، وفقًا لـ"رويترز".

وتسجل الهند الآن رابع أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأمرت حكومة نيودلهي كل المستشفيات الحكومية في مذكرة أمس، بإلغاء الإجازات الحالية، وأوصت بعدم منح أي إجازات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:11 PM

الهند تسجل قفزة قياسية في الإصابات .. 14.516 حالة جديدة

عدد الوفيات يرتفع إلى 12.948

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الهند اليوم (السبت) قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار حكومة العاصمة نيودلهي توجيهات للمستشفيات بإلغاء إجازات جميع العاملين فيها واستدعاء الموظفين المتغيبين على الفور.

وأوضحت وزارة الصحة أنها سجلت 14.516 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 395074 حالة، كما زاد عدد الوفيات إلى 12948، وفقًا لـ"رويترز".

وتسجل الهند الآن رابع أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.

وأمرت حكومة نيودلهي كل المستشفيات الحكومية في مذكرة أمس، بإلغاء الإجازات الحالية، وأوصت بعدم منح أي إجازات جديدة إلا في حالات الضرورة القصوى.

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