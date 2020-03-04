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"آل الشيخ": إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتاً امتداد لجهود القيادة لمنع "كورونا"

أكد: المملكة تثبت للعالم أنها تتعامل بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ‬بقرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أدام الله توفيقهما- لحماية قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين وفق مقاصد الشريعة، التي أكدت أن المحافظة على النفس هي مقصد من مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيق المصالح للناس والمجتمعات البشرية ودفع الأذى عنهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عقب بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم بمنع المواطنين والمقيمين من أداء العمرة خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس "كورونا"؛ احترازاً من حدوث العدوى.

وبين الوزير آل الشيخ أن قرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‬ -حفظهما الله- على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.

وجدد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التأكيد على أن المملكة‬ بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج تثبت للعالم أجمع بأنها تتعامل مع هذا الملف في إطار المسؤولية الكاملة للمحافظة على أنفس المسلمين الذين يرغبون في أداء العمرة بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين‬ ورائدة العالم الإسلامي، كما تؤكد أنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحه بالجهود المتضافرة من كل قطاعات وأجهزة الدولة في تنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في حماية المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من فايروس كورونا، سائلاً الله الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الشرور والأوبئة وأن يعافي مرضى المسلمين ويعجل بشفائهم.

تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل الشيخ": إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتاً امتداد لجهود القيادة لمنع "كورونا"
سبق

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ‬بقرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أدام الله توفيقهما- لحماية قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين وفق مقاصد الشريعة، التي أكدت أن المحافظة على النفس هي مقصد من مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيق المصالح للناس والمجتمعات البشرية ودفع الأذى عنهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عقب بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم بمنع المواطنين والمقيمين من أداء العمرة خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس "كورونا"؛ احترازاً من حدوث العدوى.

وبين الوزير آل الشيخ أن قرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‬ -حفظهما الله- على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.

وجدد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التأكيد على أن المملكة‬ بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج تثبت للعالم أجمع بأنها تتعامل مع هذا الملف في إطار المسؤولية الكاملة للمحافظة على أنفس المسلمين الذين يرغبون في أداء العمرة بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين‬ ورائدة العالم الإسلامي، كما تؤكد أنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحه بالجهود المتضافرة من كل قطاعات وأجهزة الدولة في تنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في حماية المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من فايروس كورونا، سائلاً الله الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الشرور والأوبئة وأن يعافي مرضى المسلمين ويعجل بشفائهم.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:42 PM

"آل الشيخ": إيقاف العمرة للمواطنين والمقيمين مؤقتاً امتداد لجهود القيادة لمنع "كورونا"

أكد: المملكة تثبت للعالم أنها تتعامل بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين

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عبدالله العنزي - الرياض
2
1,245

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ‬بقرار تعليق العمرة مؤقتاً للمواطنين والمقيمين في المملكة، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً للجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -أدام الله توفيقهما- لحماية قاصدي الحرمين الشريفين والمواطنين والمقيمين وفق مقاصد الشريعة، التي أكدت أن المحافظة على النفس هي مقصد من مقاصد الشريعة التي جاءت لتحقيق المصالح للناس والمجتمعات البشرية ودفع الأذى عنهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عقب بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم بمنع المواطنين والمقيمين من أداء العمرة خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس "كورونا"؛ احترازاً من حدوث العدوى.

وبين الوزير آل الشيخ أن قرار تعليق العمرة لمن هم داخل المملكة يأتي تأكيداً على حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان‬ -حفظهما الله- على دعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته وصولًا إلى القضاء عليه بإذن الله.

وجدد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التأكيد على أن المملكة‬ بقراراتها المتعلقة بوقف العمرة من الداخل أو الخارج تثبت للعالم أجمع بأنها تتعامل مع هذا الملف في إطار المسؤولية الكاملة للمحافظة على أنفس المسلمين الذين يرغبون في أداء العمرة بصفتها حامية وخادمة للحرمين الشريفين‬ ورائدة العالم الإسلامي، كما تؤكد أنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام تصريحه بالجهود المتضافرة من كل قطاعات وأجهزة الدولة في تنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في حماية المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من فايروس كورونا، سائلاً الله الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقراراها وأن يصرف عنها الشرور والأوبئة وأن يعافي مرضى المسلمين ويعجل بشفائهم.

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