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وفاة "عبد اللطيف" نجل فواز الظفيري

توفي عبد اللطيف بن فواز بن طمش الظفيري، وصُلِّي عليه بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، في جامع الشريع بحفر الباطن.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة لفواز الظفيري، وفهد بن عبد الله الشمري، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهما ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهما والأسرة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وفاة "عبد اللطيف" نجل فواز الظفيري
سبق

توفي عبد اللطيف بن فواز بن طمش الظفيري، وصُلِّي عليه بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، في جامع الشريع بحفر الباطن.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة لفواز الظفيري، وفهد بن عبد الله الشمري، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهما ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهما والأسرة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
06:19 PM

وفاة "عبد اللطيف" نجل فواز الظفيري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي عبد اللطيف بن فواز بن طمش الظفيري، وصُلِّي عليه بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء، في جامع الشريع بحفر الباطن.

"سبق" تتقدّم بالتعازي والمواساة لفواز الظفيري، وفهد بن عبد الله الشمري، وتسأل الله أن يغفر لفقيدهما ويتجاوز عنه، وأن يُلهمهما والأسرة الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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