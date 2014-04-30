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غارات للتحالف تدمّر منصة حوثية أطلقت 4 صواريخ باتجاه جازان

استهداف مواقع للمليشيا شمال صنعاء اليوم وسط تحليق مكثف للمقاتلات

هزّت انفجارات عنيفة، قبل قليل، عدداً من المواقع بالأراضي اليمنية، تتمركز فيها المليشيا الحوثية، عقب غارات جوية مكثفة شنّتها مقاتلات التحالف العربي طالت أهدافاً عسكرية يسيطر عليها الحوثيون.

وقد أسفرت إحدى الغارات عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم التصدي لها صباح اليوم في سماء جازان.

وقد شنّت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد تصدّت، اليوم، لأربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غارات للتحالف تدمّر منصة حوثية أطلقت 4 صواريخ باتجاه جازان
سبق

هزّت انفجارات عنيفة، قبل قليل، عدداً من المواقع بالأراضي اليمنية، تتمركز فيها المليشيا الحوثية، عقب غارات جوية مكثفة شنّتها مقاتلات التحالف العربي طالت أهدافاً عسكرية يسيطر عليها الحوثيون.

وقد أسفرت إحدى الغارات عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم التصدي لها صباح اليوم في سماء جازان.

وقد شنّت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد تصدّت، اليوم، لأربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
01:07 PM

غارات للتحالف تدمّر منصة حوثية أطلقت 4 صواريخ باتجاه جازان

استهداف مواقع للمليشيا شمال صنعاء اليوم وسط تحليق مكثف للمقاتلات

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فهد كاملي - الحد الجنوبي
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20,318

هزّت انفجارات عنيفة، قبل قليل، عدداً من المواقع بالأراضي اليمنية، تتمركز فيها المليشيا الحوثية، عقب غارات جوية مكثفة شنّتها مقاتلات التحالف العربي طالت أهدافاً عسكرية يسيطر عليها الحوثيون.

وقد أسفرت إحدى الغارات عن تدمير منصة إطلاق الصواريخ التي تم التصدي لها صباح اليوم في سماء جازان.

وقد شنّت قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، صباح اليوم السبت، غارتين على مواقع المليشيا الحوثية شمال صنعاء، وسط تحليق مكثّف للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد تصدّت، اليوم، لأربعة صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان.

وكشفت مصادر لـ"سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها.

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