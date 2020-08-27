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"اتصالات الرياض" تنظم ورشة عمل لمنسوبيها في تقنيات التدريب عن بعد

لتعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني

أقام مركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، ورشة عمل في تقنيات التدريب عن بعد، بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بالكلية؛ حيث تم استعراض أفضل التجارب التدريبية وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك على مدار ساعتين.


وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبد الهادي المحمدي أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني، وتمكين المشاركين من استخدام الأدوات بشكل فعال، وتعريفهم بكيفية تطبيق الأدوات ضمن الحصة الإلكترونية، وتمكينهم من كيفية قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد، والتواصل والمحادثة التفاعلية والممارسة العملية لأدوات المنصة واستراتيجيات وطرائق التدريس، والصعوبات والتحديات التي قد تواجه عملية التدريب عن بعد.

كلية الاتصالات والمعلومات الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"اتصالات الرياض" تنظم ورشة عمل لمنسوبيها في تقنيات التدريب عن بعد
سبق

أقام مركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، ورشة عمل في تقنيات التدريب عن بعد، بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بالكلية؛ حيث تم استعراض أفضل التجارب التدريبية وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك على مدار ساعتين.


وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبد الهادي المحمدي أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني، وتمكين المشاركين من استخدام الأدوات بشكل فعال، وتعريفهم بكيفية تطبيق الأدوات ضمن الحصة الإلكترونية، وتمكينهم من كيفية قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد، والتواصل والمحادثة التفاعلية والممارسة العملية لأدوات المنصة واستراتيجيات وطرائق التدريس، والصعوبات والتحديات التي قد تواجه عملية التدريب عن بعد.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
07:30 PM

"اتصالات الرياض" تنظم ورشة عمل لمنسوبيها في تقنيات التدريب عن بعد

لتعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام مركز التدرب الإلكتروني ومصادر التدريب في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، أمس، ورشة عمل في تقنيات التدريب عن بعد، بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريب بالكلية؛ حيث تم استعراض أفضل التجارب التدريبية وسط تفاعل كبير من الحضور، وذلك على مدار ساعتين.


وأوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبد الهادي المحمدي أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين عن المنصة ونشر الوعي حول التعليم الإلكتروني، وتمكين المشاركين من استخدام الأدوات بشكل فعال، وتعريفهم بكيفية تطبيق الأدوات ضمن الحصة الإلكترونية، وتمكينهم من كيفية قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالتدريب عن بعد، والتواصل والمحادثة التفاعلية والممارسة العملية لأدوات المنصة واستراتيجيات وطرائق التدريس، والصعوبات والتحديات التي قد تواجه عملية التدريب عن بعد.

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