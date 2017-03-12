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"عمل تبوك": مستمرون في استقبال إنهاء طلبات العمالة الوافدة

لمَن يرغب في الخروج النهائي من شركات ومؤسسات متعثرة

تستمر إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك في استقبال وإنهاء طلبات العمالة الوافدة، الراغبة في الخروج النهائي لوافدين من جنسيات متعددة، وذلك لشركات ومؤسسات متعثرة وغير متعثرة.

وشدد مدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، على حرص الوزارة دائمًا على توفير البيئة الجاذبة والملائمة للعاملين كافة، وبتوجيه ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحربي.

وأشار مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة الوافدة بمدينة تبوك، وبالمحافظات التابعة للمنطقة، وعمل زيارات لمواقع العمل والسكن، للتأكد من سلامة أوضاعهم وأن أصحاب العمل ملتزمون بتعليمات الوزارة.

تبوك العمالة الوافدة

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"عمل تبوك": مستمرون في استقبال إنهاء طلبات العمالة الوافدة
سبق

تستمر إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك في استقبال وإنهاء طلبات العمالة الوافدة، الراغبة في الخروج النهائي لوافدين من جنسيات متعددة، وذلك لشركات ومؤسسات متعثرة وغير متعثرة.

وشدد مدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، على حرص الوزارة دائمًا على توفير البيئة الجاذبة والملائمة للعاملين كافة، وبتوجيه ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحربي.

وأشار مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة الوافدة بمدينة تبوك، وبالمحافظات التابعة للمنطقة، وعمل زيارات لمواقع العمل والسكن، للتأكد من سلامة أوضاعهم وأن أصحاب العمل ملتزمون بتعليمات الوزارة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:31 PM

"عمل تبوك": مستمرون في استقبال إنهاء طلبات العمالة الوافدة

لمَن يرغب في الخروج النهائي من شركات ومؤسسات متعثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تستمر إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل بتبوك في استقبال وإنهاء طلبات العمالة الوافدة، الراغبة في الخروج النهائي لوافدين من جنسيات متعددة، وذلك لشركات ومؤسسات متعثرة وغير متعثرة.

وشدد مدير مكتب العمل بتبوك فيصل بن علي القميقم، على حرص الوزارة دائمًا على توفير البيئة الجاذبة والملائمة للعاملين كافة، وبتوجيه ومتابعة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، محمد بن عبدالله الحربي.

وأشار مدير إدارة العلاقات العمالية بالمنطقة عايد بن عويض العطوي، إلى حرص الإدارة على متابعة أوضاع العمالة الوافدة بمدينة تبوك، وبالمحافظات التابعة للمنطقة، وعمل زيارات لمواقع العمل والسكن، للتأكد من سلامة أوضاعهم وأن أصحاب العمل ملتزمون بتعليمات الوزارة.

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