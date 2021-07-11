النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين

"التليدي": توقيت مناسب لما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة

أكّد المحلل السياسي يحيى التليدي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، للسعودية، تؤكد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، مشيراً إلى أن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وقال التليدي لـ "سبق": تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للسعودية كأول محطة له خارج البلاد منذ تسلّمه مقاليد الحكم لتؤكّد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، ومدى أهمية المملكة بالنسبة إلى العُمانيين، وما تمثله من عمق إستراتيجي لدول الخليج العربي.

وتابع: البلدان يسعيان دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية، عبر تطوير أوجه التعاون المشترك، والعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وأضاف التليدي، على الصعيد السياسي زيارة السلطان هيثم؛ مهمة في توقيتها، فما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني، والأزمة في اليمن، واستقرار العراق، وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي، كلها تتطلب التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبالتأكيد هذه الزيارة تعد نقلة مؤثرة في مستوى التعاون بين البلدين ونقلة مهمة إقليمياً، وتصب في مصلحة مجلس التعاون بشكل عام وتدل على أن منطقتنا تملك زمام المبادرة دائماً وستكون لها آثار إيجابية لتعزيز لغة الحوار في المنطقة.

وأردف: على الصعيد الاقتصادي، رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 توفران مجالات واسعة للتعاون الإستراتيجي والتنموي وتدعمان الاقتصاديْن الوطنيين بمشاريعهما وأدواتهما.. الرؤيتان تتضمنان مستهدفات عالية، فضلاً عن عدد كبير من المبادرات والمشاريع ومجلس التنسيق السعودي ـ العُماني الذي سيعلن عنه خلال هذه الزيارة التاريخية، سيضع رؤية اقتصادية واستثمارية مشتركة، وهذا يعني أن المشاريع المقبلة ستشمل رفع مستوى التكامل بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

واختتم بقوله، نحن أمام زيارة مهمة وتاريخية تُفرح كل مَن يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي، وأهمية استقرار منطقتنا، وستجعل مستقبل العلاقات السعودية ـ العُمانية يشهد تطورات تاريخية على صعيد التعاون بين البلدين الشقيقين نحو مزيدٍ من الازدهار لشعبيهما، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتطلبها المستقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين
سبق

أكّد المحلل السياسي يحيى التليدي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، للسعودية، تؤكد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، مشيراً إلى أن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وقال التليدي لـ "سبق": تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للسعودية كأول محطة له خارج البلاد منذ تسلّمه مقاليد الحكم لتؤكّد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، ومدى أهمية المملكة بالنسبة إلى العُمانيين، وما تمثله من عمق إستراتيجي لدول الخليج العربي.

وتابع: البلدان يسعيان دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية، عبر تطوير أوجه التعاون المشترك، والعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وأضاف التليدي، على الصعيد السياسي زيارة السلطان هيثم؛ مهمة في توقيتها، فما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني، والأزمة في اليمن، واستقرار العراق، وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي، كلها تتطلب التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبالتأكيد هذه الزيارة تعد نقلة مؤثرة في مستوى التعاون بين البلدين ونقلة مهمة إقليمياً، وتصب في مصلحة مجلس التعاون بشكل عام وتدل على أن منطقتنا تملك زمام المبادرة دائماً وستكون لها آثار إيجابية لتعزيز لغة الحوار في المنطقة.

وأردف: على الصعيد الاقتصادي، رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 توفران مجالات واسعة للتعاون الإستراتيجي والتنموي وتدعمان الاقتصاديْن الوطنيين بمشاريعهما وأدواتهما.. الرؤيتان تتضمنان مستهدفات عالية، فضلاً عن عدد كبير من المبادرات والمشاريع ومجلس التنسيق السعودي ـ العُماني الذي سيعلن عنه خلال هذه الزيارة التاريخية، سيضع رؤية اقتصادية واستثمارية مشتركة، وهذا يعني أن المشاريع المقبلة ستشمل رفع مستوى التكامل بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

واختتم بقوله، نحن أمام زيارة مهمة وتاريخية تُفرح كل مَن يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي، وأهمية استقرار منطقتنا، وستجعل مستقبل العلاقات السعودية ـ العُمانية يشهد تطورات تاريخية على صعيد التعاون بين البلدين الشقيقين نحو مزيدٍ من الازدهار لشعبيهما، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتطلبها المستقبل.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
12:13 PM

محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين

"التليدي": توقيت مناسب لما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
404

أكّد المحلل السياسي يحيى التليدي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، للسعودية، تؤكد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، مشيراً إلى أن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وقال التليدي لـ "سبق": تأتي زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للسعودية كأول محطة له خارج البلاد منذ تسلّمه مقاليد الحكم لتؤكّد عمق العلاقات بين مسقط والرياض، ومدى أهمية المملكة بالنسبة إلى العُمانيين، وما تمثله من عمق إستراتيجي لدول الخليج العربي.

وتابع: البلدان يسعيان دائماً إلى تعزيز العلاقات الثنائية، عبر تطوير أوجه التعاون المشترك، والعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين تجد دعماً قوياً لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبَي البلدين بالخير والنماء.

وأضاف التليدي، على الصعيد السياسي زيارة السلطان هيثم؛ مهمة في توقيتها، فما تمر به المنطقة من استحقاقات سياسية وملفات ملحة أبرزها الملف النووي الإيراني، والأزمة في اليمن، واستقرار العراق، وتعزيز دور مجلس التعاون الخليجي، كلها تتطلب التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين، وبالتأكيد هذه الزيارة تعد نقلة مؤثرة في مستوى التعاون بين البلدين ونقلة مهمة إقليمياً، وتصب في مصلحة مجلس التعاون بشكل عام وتدل على أن منطقتنا تملك زمام المبادرة دائماً وستكون لها آثار إيجابية لتعزيز لغة الحوار في المنطقة.

وأردف: على الصعيد الاقتصادي، رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 توفران مجالات واسعة للتعاون الإستراتيجي والتنموي وتدعمان الاقتصاديْن الوطنيين بمشاريعهما وأدواتهما.. الرؤيتان تتضمنان مستهدفات عالية، فضلاً عن عدد كبير من المبادرات والمشاريع ومجلس التنسيق السعودي ـ العُماني الذي سيعلن عنه خلال هذه الزيارة التاريخية، سيضع رؤية اقتصادية واستثمارية مشتركة، وهذا يعني أن المشاريع المقبلة ستشمل رفع مستوى التكامل بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

واختتم بقوله، نحن أمام زيارة مهمة وتاريخية تُفرح كل مَن يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي، وأهمية استقرار منطقتنا، وستجعل مستقبل العلاقات السعودية ـ العُمانية يشهد تطورات تاريخية على صعيد التعاون بين البلدين الشقيقين نحو مزيدٍ من الازدهار لشعبيهما، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي يتطلبها المستقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,755
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,022
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,757

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة