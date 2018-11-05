"العمل" تطلق مبادرة لتدريب وتأهيل نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بجازان

تحت عنوان "نحو مستقبل آمن" بالتعاون مع غرفة المنطقة

دشّن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي اليوم، مبادرة "نحو مستقبل آمن" التي تنفذها دار الملاحظة الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن وبالتعاون مع غرفة جازان.

وخلال حفل التدشين ألقى مدير دار الملاحظة الاجتماعية بجازان جمال بن مشعتر الراجحي كلمة استعرض خلالها أهداف المبادرة في تدريب النزلاء على فنون العمل اليدوي، حيث تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى 25 نزيلاً سيتم تدريبهم على مدى 60 يوماً، بمشاركة مدربين من جمعية الأنامل المبدعة، وذلك ضمن الجهود الساعية لتدريب النزلاء وتأهيلهم لسوق العمل.

بعد ذلك تابع الحضور عرضاً مرئياً عن الشراكات المجتمعية التي وقّعتها دار الملاحظة مع كل من مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان وفرع جمعية الثقافة والفنون وجمعية الأسر المنتجة ومؤسسة الراجحي الخيرية ونادي جازان لخدمة المجتمع، وعدد من الشراكات، إلى جانب عرض لأبرز أنشطة الدار وما تقدمه للنزلاء من برامج دينية وتوعوية وإرشادية وبرامج ثقافية ونشاطات رياضية وورش عمل تدريبية ودورات مهنية.

من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان سعي الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص لتطوير العمل بجميع المرافق الاجتماعية التي يشرف عليها فرع الوزارة بالمنطقة، لافتاً إلى أبرز الشراكات الموقعة مع جامعة جازان و"صحة جازان" والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغرفة جازان وجمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، إلى جانب الشراكة مع "تعليم جازان" التي سيتم توقيعها الأسبوع المقبل.

ونوّه باهتمام الدولة بقطاع الرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أن مقر دار الملاحظة الاجتماعية كنموذج متميز لتلك الرعاية بما يضمّه من مرافق مهيأة تضم مهاجع النزلاء والفصول الدراسية والملاعب الرياضية وصالات الأنشطة وقاعات التدريب وورش العمل والمسرح الثقافي التي تسعى في مجملها لرعاية النزلاء وتأهيلهم.

إلى هذا، أوضح رئيس غرفة جازان خالد الصايغ أن غرفة جازان ممثلة بمجلس إدارتها وأمانتها العامة تولي مثل هذه المبادرات اهتماماً كبيراً وعناية خاصة لدعم الطاقات الشبابية بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة.

فيما كشف أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن تعاون غرفة جازان في هذه المبادرة هو واجب وطني ومسؤولية على الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به عايشة الشبيلي لخلق مبادرات متجددة ومختلفة لخدمة شباب وشابات المنطقة؛ تحقيقاً لرؤية 2030 بخلق فرص مختلفة لهم للدخول لسوق العمل.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم المتعاونين والداعمين للمبادرة، ثم افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان قاعة التدريب الميداني بمقر الدار، واطلع على ما تضمه من آليات وتجهيزات متكاملة هيأتها جمعية الأنامل المبدعة للنزلاء ليمارسوا تدريباتهم العملية.