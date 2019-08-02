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نائب أردني يُثمّن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم

خدمات وتسهيلات لتمكين الحجيج من أداء الفريضة على أكمل وجه

ثمَّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز؛ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

وعبّر الفايز؛ عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة؛ لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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نائب أردني يُثمّن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم
سبق

ثمَّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز؛ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

وعبّر الفايز؛ عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة؛ لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
01:02 PM

نائب أردني يُثمّن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم

خدمات وتسهيلات لتمكين الحجيج من أداء الفريضة على أكمل وجه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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ثمَّن عضو مجلس النواب الأردني النائب حابس الفايز؛ الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام.

وعبّر الفايز؛ عن شكره وتقديره للمملكة قيادةً وشعباً؛ نظير الخدمات والتسهيلات التي تقدم لضيوف الرحمن؛ لتمكينهم من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأشاد بجهود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، ومنسوبي السفارة؛ لجهودهم في توثيق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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