المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.

فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.