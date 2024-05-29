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المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.

فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.

فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:35 AM

المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.

فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,043
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,935
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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