المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-05-29
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
12:35 AM
المطرفي عميدًا بشرطة العاصمة المقدسة
قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء دكتور فهد بن مطلق العصيمي، العميد طارق بن مسعد المطرفي، رتبته الجديدة "عميدًا"، بشرطة العاصمة المقدسة.
فيما عبّر "المطرفي " عن فخره بهذه الثقة؛ سائلاً الله عز وجل أن يجعلها عونًا له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.