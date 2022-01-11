النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أرامكو" تُخطر مشترين آسيويين بالحصول على حصص كاملة من النفط في فبراير

بعدما خفضت الشركة أسعار البيع الرسمية لآسيا إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر

أخطرت أرامكو اليوم، 5 مشترين آسيويين على الأقل، بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير مثلما فعلت في يناير.

وجاءت الإمدادات الكاملة، بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وظلت المملكة، وهي أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت أوبك+ (المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء) تخفيضات الإمداد اعتبارًا من أغسطس.

وقررت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت مبادرة البيانات المشتركة "جودي": إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يوميًّا، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"أرامكو" تُخطر مشترين آسيويين بالحصول على حصص كاملة من النفط في فبراير
سبق

أخطرت أرامكو اليوم، 5 مشترين آسيويين على الأقل، بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير مثلما فعلت في يناير.

وجاءت الإمدادات الكاملة، بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وظلت المملكة، وهي أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت أوبك+ (المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء) تخفيضات الإمداد اعتبارًا من أغسطس.

وقررت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت مبادرة البيانات المشتركة "جودي": إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يوميًّا، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2020.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:42 AM

"أرامكو" تُخطر مشترين آسيويين بالحصول على حصص كاملة من النفط في فبراير

بعدما خفضت الشركة أسعار البيع الرسمية لآسيا إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,121

أخطرت أرامكو اليوم، 5 مشترين آسيويين على الأقل، بأنها ستورد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير مثلما فعلت في يناير.

وجاءت الإمدادات الكاملة، بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وظلت المملكة، وهي أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت أوبك+ (المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء) تخفيضات الإمداد اعتبارًا من أغسطس.

وقررت أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًّا في فبراير؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت مبادرة البيانات المشتركة "جودي": إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر للشهر السادس على التوالي، ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يوميًّا، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل 2020.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة