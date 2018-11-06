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"الإعلام" تطلق صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة

أطلقت وزارة الإعلام، اليوم، ممثلةً بمركز التواصل الحكومي، صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى مناطق المملكة؛ وذلك من أجل إبراز وجمع المبادرات والمنشورات (صور - فيديوهات – إنفوجرافيك) الخاصة بالزيارة الملكية في قالبٍ واحد.

وتُبرز الصفحة التعريفية على الرابط: https://events.media.gov.sa تفاعل الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام والمغردين مع الزيارة لكل منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار ومتابعة المشاريع والإنجازات المتوالية.

كما ترصد الصفحة المحتوى والإنتاج الإعلامي الخاص بزيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة.

وتقدّم الصفحة معلومات تعريفية بالمناطق التي سيزورها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تزخر به من معالم وأماكن ومشاريع ومبادرات وشخصيات وغيرها؛ بهدف إثراء المحتوى المحلي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأهم ما يميز كل منطقة وأرشفته بشكل آلي، بالإضافة إلى رصد أهم الإنجازات.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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"الإعلام" تطلق صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة
سبق

أطلقت وزارة الإعلام، اليوم، ممثلةً بمركز التواصل الحكومي، صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى مناطق المملكة؛ وذلك من أجل إبراز وجمع المبادرات والمنشورات (صور - فيديوهات – إنفوجرافيك) الخاصة بالزيارة الملكية في قالبٍ واحد.

وتُبرز الصفحة التعريفية على الرابط: https://events.media.gov.sa تفاعل الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام والمغردين مع الزيارة لكل منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار ومتابعة المشاريع والإنجازات المتوالية.

كما ترصد الصفحة المحتوى والإنتاج الإعلامي الخاص بزيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة.

وتقدّم الصفحة معلومات تعريفية بالمناطق التي سيزورها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تزخر به من معالم وأماكن ومشاريع ومبادرات وشخصيات وغيرها؛ بهدف إثراء المحتوى المحلي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأهم ما يميز كل منطقة وأرشفته بشكل آلي، بالإضافة إلى رصد أهم الإنجازات.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
07:08 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:18 PM

"الإعلام" تطلق صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين لمناطق المملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
5,628

أطلقت وزارة الإعلام، اليوم، ممثلةً بمركز التواصل الحكومي، صفحة تعريفية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى مناطق المملكة؛ وذلك من أجل إبراز وجمع المبادرات والمنشورات (صور - فيديوهات – إنفوجرافيك) الخاصة بالزيارة الملكية في قالبٍ واحد.

وتُبرز الصفحة التعريفية على الرابط: https://events.media.gov.sa تفاعل الأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام والمغردين مع الزيارة لكل منطقة من مناطق المملكة، إلى جانب إظهار ومتابعة المشاريع والإنجازات المتوالية.

كما ترصد الصفحة المحتوى والإنتاج الإعلامي الخاص بزيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام كافة.

وتقدّم الصفحة معلومات تعريفية بالمناطق التي سيزورها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وما تزخر به من معالم وأماكن ومشاريع ومبادرات وشخصيات وغيرها؛ بهدف إثراء المحتوى المحلي، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لأهم ما يميز كل منطقة وأرشفته بشكل آلي، بالإضافة إلى رصد أهم الإنجازات.

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