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"السديس" يجتمع بمجلس شباب تحقيق الرؤية في وكالة المسجد النبوي

قال: رئاسة الحرمين قدمت بجهود أبنائها عددًا من المبادرات

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمجلس شباب تحقيق الرؤية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة.


وبين الرئيس العام أن الرئاسة والوكالة بفضل الله قدمت بجهود أبنائها عددًا من المبادرات في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي تطوير الأعمال والتحول والتجدد في العقول والموارد البشرية أولًا وفي إنسان الرئاسة والوكالة، ثم في استخدام التقانة في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه، وكذلك مشروع اللغات والإعلام، والإعلام الجديد لمواقع التواصل؛ لنشر هذه الإنجازات المباركة.


وحث على مواكبة رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020 في استقبال ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأمان، ونحن بحول الله نمضي في هذه الرسالة محققين أعلى درجات الجودة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"السديس" يجتمع بمجلس شباب تحقيق الرؤية في وكالة المسجد النبوي
سبق

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمجلس شباب تحقيق الرؤية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة.


وبين الرئيس العام أن الرئاسة والوكالة بفضل الله قدمت بجهود أبنائها عددًا من المبادرات في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي تطوير الأعمال والتحول والتجدد في العقول والموارد البشرية أولًا وفي إنسان الرئاسة والوكالة، ثم في استخدام التقانة في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه، وكذلك مشروع اللغات والإعلام، والإعلام الجديد لمواقع التواصل؛ لنشر هذه الإنجازات المباركة.


وحث على مواكبة رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020 في استقبال ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأمان، ونحن بحول الله نمضي في هذه الرسالة محققين أعلى درجات الجودة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:42 PM

"السديس" يجتمع بمجلس شباب تحقيق الرؤية في وكالة المسجد النبوي

قال: رئاسة الحرمين قدمت بجهود أبنائها عددًا من المبادرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بمجلس شباب تحقيق الرؤية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة.


وبين الرئيس العام أن الرئاسة والوكالة بفضل الله قدمت بجهود أبنائها عددًا من المبادرات في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وفي تطوير الأعمال والتحول والتجدد في العقول والموارد البشرية أولًا وفي إنسان الرئاسة والوكالة، ثم في استخدام التقانة في خدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه، وكذلك مشروع اللغات والإعلام، والإعلام الجديد لمواقع التواصل؛ لنشر هذه الإنجازات المباركة.


وحث على مواكبة رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020 في استقبال ضيوف الرحمن والحرص على راحتهم وتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة وأمان، ونحن بحول الله نمضي في هذه الرسالة محققين أعلى درجات الجودة.

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