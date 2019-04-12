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"ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

قالت: على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة ووضع الضوابط الاحترازية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها أبلغت البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.

وتابعت: تأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، عبر تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.

وأكّدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، إذ يأتي من أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية.. إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك؛ التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية
سبق

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها أبلغت البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.

وتابعت: تأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، عبر تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.

وأكّدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، إذ يأتي من أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية.. إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك؛ التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:16 AM

"ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية

قالت: على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة ووضع الضوابط الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها أبلغت البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.

وتابعت: تأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، عبر تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.

وأكّدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، إذ يأتي من أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية.. إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك؛ التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.

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