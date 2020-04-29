تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، أمس، أحد المباني الحكومية التي تم تخصيصها لسكن العمال المؤقت في محافظة أملج، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي، ورئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية في الأحياء. ووجه محافظ أملج بضرورة التقيد التام باتباع الإجراءات الاحترازية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة وإجراء الفحص الطبي اليومي، مع تكثيف التوعية الصحية والإرشادات الطبية، وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه. وشهد البازعي توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير" التي خصصتها الجمعية لتفطير 700 عامل يوميًّا في مقر سكنهم، وفق خطة عمل ينفذها فريق تطوعي تابع للجمعية، تشمل الفحص الصحي للوجبات المقدمة وتوزيع الوجبات بطريقة تضمن التباعد الجسدي وفق الإجراءات الصحية. وفي ختام الجولة قدم شكره للقائمين على مشروع الإفطار من الشباب المتطوعين، وأشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظًا على سلامة الجميع.

"محافظ أملج" يتفقد أماكن السكن المؤقت للعمالة موجهًا بالتقيد التام بالإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-29 تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، أمس، أحد المباني الحكومية التي تم تخصيصها لسكن العمال المؤقت في محافظة أملج، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي، ورئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي.



يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية في الأحياء.



ووجه محافظ أملج بضرورة التقيد التام باتباع الإجراءات الاحترازية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة وإجراء الفحص الطبي اليومي، مع تكثيف التوعية الصحية والإرشادات الطبية، وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه.



وشهد البازعي توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير" التي خصصتها الجمعية لتفطير 700 عامل يوميًّا في مقر سكنهم، وفق خطة عمل ينفذها فريق تطوعي تابع للجمعية، تشمل الفحص الصحي للوجبات المقدمة وتوزيع الوجبات بطريقة تضمن التباعد الجسدي وفق الإجراءات الصحية.



وفي ختام الجولة قدم شكره للقائمين على مشروع الإفطار من الشباب المتطوعين، وأشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظًا على سلامة الجميع.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:49 PM

"محافظ أملج" يتفقد أماكن السكن المؤقت للعمالة موجهًا بالتقيد التام بالإجراءات الاحترازية شهد توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير"





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تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، أمس، أحد المباني الحكومية التي تم تخصيصها لسكن العمال المؤقت في محافظة أملج، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي، ورئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي.



يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية في الأحياء.



ووجه محافظ أملج بضرورة التقيد التام باتباع الإجراءات الاحترازية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة، وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة وإجراء الفحص الطبي اليومي، مع تكثيف التوعية الصحية والإرشادات الطبية، وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه.



وشهد البازعي توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير" التي خصصتها الجمعية لتفطير 700 عامل يوميًّا في مقر سكنهم، وفق خطة عمل ينفذها فريق تطوعي تابع للجمعية، تشمل الفحص الصحي للوجبات المقدمة وتوزيع الوجبات بطريقة تضمن التباعد الجسدي وفق الإجراءات الصحية.



وفي ختام الجولة قدم شكره للقائمين على مشروع الإفطار من الشباب المتطوعين، وأشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظًا على سلامة الجميع.