النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. طلق ناري يخترق سقف منزل بالطائف والأسر تنجو بعناية إلهية

استَشهد عائلها بوفاة طفلة قبل سنوات وقال: المصدر مجهول وأبلغت الأمن

تفاجأت أسرة مواطن تسكن في أحد أحياء الطائف، بـ"عبرود" سلاح رشاش يخترق صالة المنزل ويسقط بينهم، كان الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم منه؛ فيما حضر رب الأسرة والذي كان ملتزمًا ببعض الأعمال وقتها، وتولى عملية إبلاغ الجهات الأمنية بالحالة.

وكانت أسرة المواطن "إبراهيم الحارثي" في منزلهم الكائن في حي رحاب شمال محافظة الطائف، وفي فترة المساء أمس الأول تفاجأوا بطلقة سلاح رشاش -التي تسمى بـ"عبرود"- تخترق قرميد المنزل وجبس سقف الصالة، ومن ثم سقوطها بداخله، وسط خوف شديد من الأسرة التي أنجاها الله من خطورته.

ويؤكد المواطن حقيقة الواقعة؛ مشيرًا إلى أنها ليست الأولى؛ بل تكررت عملية إطلاق النار، وبكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل بحي رحاب، أو بالأحياء المجاورة لهم؛ مستشهدًا بوفاة طفلة قبل سنوات بسبب طلقة نارية أو عبرود كان قد سقط عليها ومصدره مجهول.

وأوضح أنه كان قد أبلغ عمليات الأمن (911) لحين أن وردته رسالة منهم بأنه تم الانتهاء من البلاغ؛ مبرزًا هدفه من وراء ذلك بتوعية الناس بخطورة تلك الرشاشات التي يحملها الكثير من الشبان بالزيجات وبعض المناسبات الأخرى، ويخلفون أحزانًا بدلًا من الأفراح، مطالبًا بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة هذه الفئة التي تحرص على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة منه في المناسبات والتباهي بذلك؛ مذكّرًا إياهم بالعقوبات والجزاءات المفروضة عليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. طلق ناري يخترق سقف منزل بالطائف والأسر تنجو بعناية إلهية
سبق

تفاجأت أسرة مواطن تسكن في أحد أحياء الطائف، بـ"عبرود" سلاح رشاش يخترق صالة المنزل ويسقط بينهم، كان الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم منه؛ فيما حضر رب الأسرة والذي كان ملتزمًا ببعض الأعمال وقتها، وتولى عملية إبلاغ الجهات الأمنية بالحالة.

وكانت أسرة المواطن "إبراهيم الحارثي" في منزلهم الكائن في حي رحاب شمال محافظة الطائف، وفي فترة المساء أمس الأول تفاجأوا بطلقة سلاح رشاش -التي تسمى بـ"عبرود"- تخترق قرميد المنزل وجبس سقف الصالة، ومن ثم سقوطها بداخله، وسط خوف شديد من الأسرة التي أنجاها الله من خطورته.

ويؤكد المواطن حقيقة الواقعة؛ مشيرًا إلى أنها ليست الأولى؛ بل تكررت عملية إطلاق النار، وبكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل بحي رحاب، أو بالأحياء المجاورة لهم؛ مستشهدًا بوفاة طفلة قبل سنوات بسبب طلقة نارية أو عبرود كان قد سقط عليها ومصدره مجهول.

وأوضح أنه كان قد أبلغ عمليات الأمن (911) لحين أن وردته رسالة منهم بأنه تم الانتهاء من البلاغ؛ مبرزًا هدفه من وراء ذلك بتوعية الناس بخطورة تلك الرشاشات التي يحملها الكثير من الشبان بالزيجات وبعض المناسبات الأخرى، ويخلفون أحزانًا بدلًا من الأفراح، مطالبًا بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة هذه الفئة التي تحرص على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة منه في المناسبات والتباهي بذلك؛ مذكّرًا إياهم بالعقوبات والجزاءات المفروضة عليهم.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:37 AM

شاهد.. طلق ناري يخترق سقف منزل بالطائف والأسر تنجو بعناية إلهية

استَشهد عائلها بوفاة طفلة قبل سنوات وقال: المصدر مجهول وأبلغت الأمن

A A A
فهد العتيبي - الطائف
8
4,908

تفاجأت أسرة مواطن تسكن في أحد أحياء الطائف، بـ"عبرود" سلاح رشاش يخترق صالة المنزل ويسقط بينهم، كان الله سبحانه وتعالى قد أنجاهم منه؛ فيما حضر رب الأسرة والذي كان ملتزمًا ببعض الأعمال وقتها، وتولى عملية إبلاغ الجهات الأمنية بالحالة.

وكانت أسرة المواطن "إبراهيم الحارثي" في منزلهم الكائن في حي رحاب شمال محافظة الطائف، وفي فترة المساء أمس الأول تفاجأوا بطلقة سلاح رشاش -التي تسمى بـ"عبرود"- تخترق قرميد المنزل وجبس سقف الصالة، ومن ثم سقوطها بداخله، وسط خوف شديد من الأسرة التي أنجاها الله من خطورته.

ويؤكد المواطن حقيقة الواقعة؛ مشيرًا إلى أنها ليست الأولى؛ بل تكررت عملية إطلاق النار، وبكثافة في أوقات المناسبات من داخل الاستراحات وبعض المنازل بحي رحاب، أو بالأحياء المجاورة لهم؛ مستشهدًا بوفاة طفلة قبل سنوات بسبب طلقة نارية أو عبرود كان قد سقط عليها ومصدره مجهول.

وأوضح أنه كان قد أبلغ عمليات الأمن (911) لحين أن وردته رسالة منهم بأنه تم الانتهاء من البلاغ؛ مبرزًا هدفه من وراء ذلك بتوعية الناس بخطورة تلك الرشاشات التي يحملها الكثير من الشبان بالزيجات وبعض المناسبات الأخرى، ويخلفون أحزانًا بدلًا من الأفراح، مطالبًا بالحزم وتكثيف الجهود لمتابعة هذه الفئة التي تحرص على حمل السلاح وإطلاق الأعيرة منه في المناسبات والتباهي بذلك؛ مذكّرًا إياهم بالعقوبات والجزاءات المفروضة عليهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,852
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,645
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,500
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,516

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة