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مصرع مراقب للصحة العامة في  رفحاء أطلق عليه مجهول النار

في  المواقف الخاصة بالبلدية.. وهروب الجاني بسيارته

لقي مواطن يعمل مراقبًا للصحة العامة في بلدية محافظة رفحاء، مصرعه، ظهر اليوم، بأعيرة نارية أطلقها عليه شخص مجهول.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن المسلح أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح يحمله على الموظف في المواقف الخاصة بالبلدية، ما أدى لوفاته، وقام على الفور بالهروب من الموقع بسيارتة.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، وجثمان الموظف نقل إلى مستشفى رفحاء المركزي، وجرى التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات.

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مصرع مراقب للصحة العامة في  رفحاء أطلق عليه مجهول النار
سبق

لقي مواطن يعمل مراقبًا للصحة العامة في بلدية محافظة رفحاء، مصرعه، ظهر اليوم، بأعيرة نارية أطلقها عليه شخص مجهول.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن المسلح أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح يحمله على الموظف في المواقف الخاصة بالبلدية، ما أدى لوفاته، وقام على الفور بالهروب من الموقع بسيارتة.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، وجثمان الموظف نقل إلى مستشفى رفحاء المركزي، وجرى التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
04:18 PM

مصرع مراقب للصحة العامة في  رفحاء أطلق عليه مجهول النار

في  المواقف الخاصة بالبلدية.. وهروب الجاني بسيارته

A A A
عويد التومي - رفحاء
18
16,546

لقي مواطن يعمل مراقبًا للصحة العامة في بلدية محافظة رفحاء، مصرعه، ظهر اليوم، بأعيرة نارية أطلقها عليه شخص مجهول.

وأوضحت مصادر لـ"سبق" أن المسلح أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح يحمله على الموظف في المواقف الخاصة بالبلدية، ما أدى لوفاته، وقام على الفور بالهروب من الموقع بسيارتة.

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت الموقع، وجثمان الموظف نقل إلى مستشفى رفحاء المركزي، وجرى التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات.

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