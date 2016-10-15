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"سكني": 165.3 ألف أسرة استفادت من البرنامج و60 ألفاً سكنوا بمنازلهم

إطلاق مبادرة #دعم_تجديد_المساكن لمساعدة المستفيدين عبر الدعم المالي

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكني منذ بداية العام الجاري بلغ 165.3 ألف أسرة.

واوضح اليوم أن 60.35 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة، و33.22 ألف حصلت على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، و47.41 ألف منها تسلّمت أراضي مجانية، و24.3 ألف منها حصلت على قرض عقاري مدعوم للوحدات تحت الإنشاء.

ووفقاً لإحصاءات البرنامج بلغ عدد الأسر التي استفادت في شهر سبتمبر 34.43 ألف أسرة.

وقالت وزارة الاسكان اليوم: نسعى في برنامج #سكني لتحقيق تطلعات مستفيدينا السكنية كافة، وفي #ملتقى_سكني نبشّركم باستفادة أكثر من 165 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية عبر البرنامج منذ بداية العام، ونعدكم بمزيدٍ حتى تتملّك كافة الأسر مسكنها الأول.

وأضافت: إطلاق مبادرة #دعم_تجديد_المساكن لتساعد أهالينا المستفيدين على تجديد مساكنهم بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية.

وحسب البيانات الصادرة عن البرنامج في الملتقى السكني الثالث لعام 2019، فإن عدد الأسر التي سكنت منذ بداية العام حتى سبتمبر 2019 بلغ نحو 60.2 ألف أسرة؛ منها 8360 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين منذ بداية عام 2019 حتى شهر سبتمبر نحو 2.61 مليار ريال.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": 165.3 ألف أسرة استفادت من البرنامج و60 ألفاً سكنوا بمنازلهم
سبق

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكني منذ بداية العام الجاري بلغ 165.3 ألف أسرة.

واوضح اليوم أن 60.35 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة، و33.22 ألف حصلت على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، و47.41 ألف منها تسلّمت أراضي مجانية، و24.3 ألف منها حصلت على قرض عقاري مدعوم للوحدات تحت الإنشاء.

ووفقاً لإحصاءات البرنامج بلغ عدد الأسر التي استفادت في شهر سبتمبر 34.43 ألف أسرة.

وقالت وزارة الاسكان اليوم: نسعى في برنامج #سكني لتحقيق تطلعات مستفيدينا السكنية كافة، وفي #ملتقى_سكني نبشّركم باستفادة أكثر من 165 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية عبر البرنامج منذ بداية العام، ونعدكم بمزيدٍ حتى تتملّك كافة الأسر مسكنها الأول.

وأضافت: إطلاق مبادرة #دعم_تجديد_المساكن لتساعد أهالينا المستفيدين على تجديد مساكنهم بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية.

وحسب البيانات الصادرة عن البرنامج في الملتقى السكني الثالث لعام 2019، فإن عدد الأسر التي سكنت منذ بداية العام حتى سبتمبر 2019 بلغ نحو 60.2 ألف أسرة؛ منها 8360 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين منذ بداية عام 2019 حتى شهر سبتمبر نحو 2.61 مليار ريال.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:40 AM

"سكني": 165.3 ألف أسرة استفادت من البرنامج و60 ألفاً سكنوا بمنازلهم

إطلاق مبادرة #دعم_تجديد_المساكن لمساعدة المستفيدين عبر الدعم المالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكني منذ بداية العام الجاري بلغ 165.3 ألف أسرة.

واوضح اليوم أن 60.35 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات جاهزة، و33.22 ألف حصلت على قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي، و47.41 ألف منها تسلّمت أراضي مجانية، و24.3 ألف منها حصلت على قرض عقاري مدعوم للوحدات تحت الإنشاء.

ووفقاً لإحصاءات البرنامج بلغ عدد الأسر التي استفادت في شهر سبتمبر 34.43 ألف أسرة.

وقالت وزارة الاسكان اليوم: نسعى في برنامج #سكني لتحقيق تطلعات مستفيدينا السكنية كافة، وفي #ملتقى_سكني نبشّركم باستفادة أكثر من 165 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية عبر البرنامج منذ بداية العام، ونعدكم بمزيدٍ حتى تتملّك كافة الأسر مسكنها الأول.

وأضافت: إطلاق مبادرة #دعم_تجديد_المساكن لتساعد أهالينا المستفيدين على تجديد مساكنهم بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية.

وحسب البيانات الصادرة عن البرنامج في الملتقى السكني الثالث لعام 2019، فإن عدد الأسر التي سكنت منذ بداية العام حتى سبتمبر 2019 بلغ نحو 60.2 ألف أسرة؛ منها 8360 أسرة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وبلغ إجمالي المبالغ المودعة للمستفيدين منذ بداية عام 2019 حتى شهر سبتمبر نحو 2.61 مليار ريال.

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