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ذهول وفتنة وقصص.. موعدك مع عسير الوجهة الأكثر برودة ومتعة "صور"

حكاية استسقاء شاهقة قرب الغيوم ورحلة صعود تتجلى فيها "الحماسة والخفة"

ريحانة الجنوب وعطرها، دفء الشعور في الوجهة الأكثر برودة، عسير التي تبدو وكأنها حكاية استسقاء، لذلك تجلس شاهقة وقريبة من الغيوم، وفي رحلة الصعود إلى الأعلى هناك يتطلب الأمر بعض الاستعدادات المسبقة والمعدة بشكل كاف، حيث سيتجلى شعور الحماسة والخفة في كل خطوة.

تقترب من تكوينك وبدايتك في كل مرة تلمس الطين والخضرة، تتأمل في الطريقة التي يتكيف فيها الإنسان مع الطبيعة ويوظفها لتكون في صفه، وستجد أن منطقة عسير تكتنز بالكثير من الأماكن التي تمنحك شعور بالذهول المتواصل، التخطيط الجيد يقلص ويختصر البحث، ويساعد على التعرف على الأماكن قبل زيارتها، لأن كل شبر فيها يحمل بعدًا تاريخيًا ودلالة ثقافية ومتعة بصرية.

الطبيعة في عسير والإنسان كل منهم يشبه الآخر، كل منهم لديه ما يقوله ويسرده، لذلك كن مستعدًا للإنصات للقصص، اكتشف فتنة التفاصيل ومذاق اللهجة، لاحظ انعكاس المكان على الملامح والبيوت والترحاب، عش اللحظة والحالة؛ لأنك صرت جزءاً من الطبيعة.

تأكد أنك ستقضي أغلب الوقت في الخارج تستمتع بالطبيعة المرتبطة بالأرض والهواء، تركض مع الجو الذي كلما صعدت إلى قمته زاد برودة، وانتظر المطر لأنه متوقع هطوله على مدار اليوم. وحتى لا يعيقك شيء أمام شعور المغامرة القادم تأكد من جلبك لكل الأدوات المناسبة للتسلق والمشي الجبلي، ولا تنسَ أن في كل مكان حكاية، في كل جانب مساحة انغماس في الطبيعة وموعد مع الارتواء.

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ذهول وفتنة وقصص.. موعدك مع عسير الوجهة الأكثر برودة ومتعة "صور"
سبق

ريحانة الجنوب وعطرها، دفء الشعور في الوجهة الأكثر برودة، عسير التي تبدو وكأنها حكاية استسقاء، لذلك تجلس شاهقة وقريبة من الغيوم، وفي رحلة الصعود إلى الأعلى هناك يتطلب الأمر بعض الاستعدادات المسبقة والمعدة بشكل كاف، حيث سيتجلى شعور الحماسة والخفة في كل خطوة.

تقترب من تكوينك وبدايتك في كل مرة تلمس الطين والخضرة، تتأمل في الطريقة التي يتكيف فيها الإنسان مع الطبيعة ويوظفها لتكون في صفه، وستجد أن منطقة عسير تكتنز بالكثير من الأماكن التي تمنحك شعور بالذهول المتواصل، التخطيط الجيد يقلص ويختصر البحث، ويساعد على التعرف على الأماكن قبل زيارتها، لأن كل شبر فيها يحمل بعدًا تاريخيًا ودلالة ثقافية ومتعة بصرية.

الطبيعة في عسير والإنسان كل منهم يشبه الآخر، كل منهم لديه ما يقوله ويسرده، لذلك كن مستعدًا للإنصات للقصص، اكتشف فتنة التفاصيل ومذاق اللهجة، لاحظ انعكاس المكان على الملامح والبيوت والترحاب، عش اللحظة والحالة؛ لأنك صرت جزءاً من الطبيعة.

تأكد أنك ستقضي أغلب الوقت في الخارج تستمتع بالطبيعة المرتبطة بالأرض والهواء، تركض مع الجو الذي كلما صعدت إلى قمته زاد برودة، وانتظر المطر لأنه متوقع هطوله على مدار اليوم. وحتى لا يعيقك شيء أمام شعور المغامرة القادم تأكد من جلبك لكل الأدوات المناسبة للتسلق والمشي الجبلي، ولا تنسَ أن في كل مكان حكاية، في كل جانب مساحة انغماس في الطبيعة وموعد مع الارتواء.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:49 AM

ذهول وفتنة وقصص.. موعدك مع عسير الوجهة الأكثر برودة ومتعة "صور"

حكاية استسقاء شاهقة قرب الغيوم ورحلة صعود تتجلى فيها "الحماسة والخفة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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3,828

ريحانة الجنوب وعطرها، دفء الشعور في الوجهة الأكثر برودة، عسير التي تبدو وكأنها حكاية استسقاء، لذلك تجلس شاهقة وقريبة من الغيوم، وفي رحلة الصعود إلى الأعلى هناك يتطلب الأمر بعض الاستعدادات المسبقة والمعدة بشكل كاف، حيث سيتجلى شعور الحماسة والخفة في كل خطوة.

تقترب من تكوينك وبدايتك في كل مرة تلمس الطين والخضرة، تتأمل في الطريقة التي يتكيف فيها الإنسان مع الطبيعة ويوظفها لتكون في صفه، وستجد أن منطقة عسير تكتنز بالكثير من الأماكن التي تمنحك شعور بالذهول المتواصل، التخطيط الجيد يقلص ويختصر البحث، ويساعد على التعرف على الأماكن قبل زيارتها، لأن كل شبر فيها يحمل بعدًا تاريخيًا ودلالة ثقافية ومتعة بصرية.

الطبيعة في عسير والإنسان كل منهم يشبه الآخر، كل منهم لديه ما يقوله ويسرده، لذلك كن مستعدًا للإنصات للقصص، اكتشف فتنة التفاصيل ومذاق اللهجة، لاحظ انعكاس المكان على الملامح والبيوت والترحاب، عش اللحظة والحالة؛ لأنك صرت جزءاً من الطبيعة.

تأكد أنك ستقضي أغلب الوقت في الخارج تستمتع بالطبيعة المرتبطة بالأرض والهواء، تركض مع الجو الذي كلما صعدت إلى قمته زاد برودة، وانتظر المطر لأنه متوقع هطوله على مدار اليوم. وحتى لا يعيقك شيء أمام شعور المغامرة القادم تأكد من جلبك لكل الأدوات المناسبة للتسلق والمشي الجبلي، ولا تنسَ أن في كل مكان حكاية، في كل جانب مساحة انغماس في الطبيعة وموعد مع الارتواء.

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