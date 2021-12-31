شاهد من الطائف.. حملات رقابية على الأسواق والمطاعم للتأكد من الاحترازات

تكثيف من "الأمانة" لجولاتها وفق ما رفعت به الجهات الصحية لكبح الإصابات

كثفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالات الخدمات، جولاتها على المحالّ والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف بالنيابة حسين آل فايع، أن البلديات بدأت منذ صباح أمس الخميس تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على جميع المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد حالات الإصابة بكورونا، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح "آل فايع" أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع الداخلة ضمن نطاق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف رفع الجاهزية المطلقة لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية بالمحافظة، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة، وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت جهود الأمانة في الطائف؛ من حيث رقابتها على كل المحال التجارية والمطاعم، وفرض عقوبات وغرامات على المُخالفين للإجراءات الاحترازية منذُ ظهور ونشأة فيروس كورونا.