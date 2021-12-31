النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من الطائف.. حملات رقابية على الأسواق والمطاعم للتأكد من الاحترازات

تكثيف من "الأمانة" لجولاتها وفق ما رفعت به الجهات الصحية لكبح الإصابات

كثفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالات الخدمات، جولاتها على المحالّ والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف بالنيابة حسين آل فايع، أن البلديات بدأت منذ صباح أمس الخميس تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على جميع المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد حالات الإصابة بكورونا، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح "آل فايع" أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع الداخلة ضمن نطاق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف رفع الجاهزية المطلقة لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية بالمحافظة، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة، وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت جهود الأمانة في الطائف؛ من حيث رقابتها على كل المحال التجارية والمطاعم، وفرض عقوبات وغرامات على المُخالفين للإجراءات الاحترازية منذُ ظهور ونشأة فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من الطائف.. حملات رقابية على الأسواق والمطاعم للتأكد من الاحترازات
سبق

كثفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالات الخدمات، جولاتها على المحالّ والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف بالنيابة حسين آل فايع، أن البلديات بدأت منذ صباح أمس الخميس تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على جميع المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد حالات الإصابة بكورونا، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح "آل فايع" أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع الداخلة ضمن نطاق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف رفع الجاهزية المطلقة لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية بالمحافظة، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة، وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت جهود الأمانة في الطائف؛ من حيث رقابتها على كل المحال التجارية والمطاعم، وفرض عقوبات وغرامات على المُخالفين للإجراءات الاحترازية منذُ ظهور ونشأة فيروس كورونا.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:42 PM

شاهد من الطائف.. حملات رقابية على الأسواق والمطاعم للتأكد من الاحترازات

تكثيف من "الأمانة" لجولاتها وفق ما رفعت به الجهات الصحية لكبح الإصابات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
1,313

كثفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في وكالات الخدمات، جولاتها على المحالّ والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف بالنيابة حسين آل فايع، أن البلديات بدأت منذ صباح أمس الخميس تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على جميع المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد حالات الإصابة بكورونا، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضح "آل فايع" أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع الداخلة ضمن نطاق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف رفع الجاهزية المطلقة لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية بالمحافظة، داعياً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة، وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت جهود الأمانة في الطائف؛ من حيث رقابتها على كل المحال التجارية والمطاعم، وفرض عقوبات وغرامات على المُخالفين للإجراءات الاحترازية منذُ ظهور ونشأة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة