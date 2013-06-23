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يد الخير الممدودة.. السعودية تُسَيّر رحلة جوية لنقل المرضى وذويهم من سقطرى اليمنية

ثمّن ذوو المرضى مواقف التحالف من خلال توفيره الطائرة المجانية لنقلهم خارج المحافظة

قامت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، بتسيير رحلة جوية خاصة لنقل الحالات المرضية لتلقي العلاج خارج محافظة سقطرى؛ حيث أقلت الطائرة قرابة مئة حالة مرضية ومرافقيها إلى مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها قوات الواجب السعودي ونظرًا لما تمر به سقطرى من معاناة السفر؛ حيث إن المحافظة تمر بموسم الرياح التي ينغلق على إثرها المنفذ البحري وهو الشريان الثاني لربط المحافظة بالبر اليمني ودول المنطقة والعالم أجمع.

من جانبهم ثمّن ذوو المرضى مواقف التحالف من خلال توفيره الطائرة المجانية لنقلهم إلى خارج المحافظة؛ خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني بشكل عام والسقطري بشكل خاص؛ جراء موسم الرياح الذي يعزل الجزيرة عن العالم.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف العربي سيّرت رحلتين خلال الشهرين الماضيين لنقل الطلاب من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بجامعتي حضرموت وعدن وكلية الشرطة وجامعات يمنية أخرى وكذلك نقلت عدة حالات المرضية.

ومنذ بداية الأزمة اليمنية في سبتمبر 2014 لم تتوانَ السعودية عن تقديم المساعدات التي بلغت أكثر من 16.9 مليار دولار، وشملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، بحسب تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يد الخير الممدودة.. السعودية تُسَيّر رحلة جوية لنقل المرضى وذويهم من سقطرى اليمنية
سبق

قامت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، بتسيير رحلة جوية خاصة لنقل الحالات المرضية لتلقي العلاج خارج محافظة سقطرى؛ حيث أقلت الطائرة قرابة مئة حالة مرضية ومرافقيها إلى مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها قوات الواجب السعودي ونظرًا لما تمر به سقطرى من معاناة السفر؛ حيث إن المحافظة تمر بموسم الرياح التي ينغلق على إثرها المنفذ البحري وهو الشريان الثاني لربط المحافظة بالبر اليمني ودول المنطقة والعالم أجمع.

من جانبهم ثمّن ذوو المرضى مواقف التحالف من خلال توفيره الطائرة المجانية لنقلهم إلى خارج المحافظة؛ خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني بشكل عام والسقطري بشكل خاص؛ جراء موسم الرياح الذي يعزل الجزيرة عن العالم.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف العربي سيّرت رحلتين خلال الشهرين الماضيين لنقل الطلاب من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بجامعتي حضرموت وعدن وكلية الشرطة وجامعات يمنية أخرى وكذلك نقلت عدة حالات المرضية.

ومنذ بداية الأزمة اليمنية في سبتمبر 2014 لم تتوانَ السعودية عن تقديم المساعدات التي بلغت أكثر من 16.9 مليار دولار، وشملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، بحسب تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
08:56 AM

يد الخير الممدودة.. السعودية تُسَيّر رحلة جوية لنقل المرضى وذويهم من سقطرى اليمنية

ثمّن ذوو المرضى مواقف التحالف من خلال توفيره الطائرة المجانية لنقلهم خارج المحافظة

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فهد كاملي - جازان
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3,667

قامت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، بتسيير رحلة جوية خاصة لنقل الحالات المرضية لتلقي العلاج خارج محافظة سقطرى؛ حيث أقلت الطائرة قرابة مئة حالة مرضية ومرافقيها إلى مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها قوات الواجب السعودي ونظرًا لما تمر به سقطرى من معاناة السفر؛ حيث إن المحافظة تمر بموسم الرياح التي ينغلق على إثرها المنفذ البحري وهو الشريان الثاني لربط المحافظة بالبر اليمني ودول المنطقة والعالم أجمع.

من جانبهم ثمّن ذوو المرضى مواقف التحالف من خلال توفيره الطائرة المجانية لنقلهم إلى خارج المحافظة؛ خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعانيها الشعب اليمني بشكل عام والسقطري بشكل خاص؛ جراء موسم الرياح الذي يعزل الجزيرة عن العالم.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف العربي سيّرت رحلتين خلال الشهرين الماضيين لنقل الطلاب من أبناء محافظة سقطرى الدارسين بجامعتي حضرموت وعدن وكلية الشرطة وجامعات يمنية أخرى وكذلك نقلت عدة حالات المرضية.

ومنذ بداية الأزمة اليمنية في سبتمبر 2014 لم تتوانَ السعودية عن تقديم المساعدات التي بلغت أكثر من 16.9 مليار دولار، وشملت تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا، بحسب تصريح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

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