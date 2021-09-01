النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

5 مباريات في انطلاق دوري ناشئين اليد

تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى.

وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
5 مباريات في انطلاق دوري ناشئين اليد
سبق

تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى.

وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:36 PM

5 مباريات في انطلاق دوري ناشئين اليد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
107

تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2021 – 2022م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الأولى.

وستبدأ أولى المباريات عند الساعة 4:00 عصراً وستجمع بين الخليج والوحدة على صالة الأول في سيهات، وتستكمل باقي المباريات عند الساعة 8:00 مساءً، حيث سيلعب الأهلي على صالته في جدة مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره القارة، وسيلتقي مضر مع الابتسام على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويحل الهدى ضيفاً على حامل القب "النور" بصالته في سنابس.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة