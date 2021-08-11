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الفتح يصل القصيم ويجري آخر تحضيراته.. وإدارة الرائد تطرح التذاكر للبيع

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى منطقة القصيم عبر مطار الملك فهد بالدمام وذلك استعداداً لمواجهة الرائد ضمن الجولة الأولى والافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفريق تدريباته الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة حيث فرض المدير الفني “يانييك فيريرا” تدريبات تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب، قسم من خلالها اللاعبين لمجموعتين شهدت المناورة حماساً وإثارة بين اللاعبين.

و في سياق متصل أعلنت إدارة نادي الرائد البدء في بيع تذاكر مباراة الرائد والفتح على موقع تذاكر السعودية والتي ستقام غداً الخميس. حيث ستكون أسعار التذاكر كالتالي:

- المنصة 100 ريال

- الموحدة 15 ريالاً

- العوائل 15 ريالاً

وسيكون البيع عبر الرابط التالي :

https://sauditickets.sa/ar/d/403/al-raed-fc-x-al-fateh-fc

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يصل القصيم ويجري آخر تحضيراته.. وإدارة الرائد تطرح التذاكر للبيع
سبق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى منطقة القصيم عبر مطار الملك فهد بالدمام وذلك استعداداً لمواجهة الرائد ضمن الجولة الأولى والافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفريق تدريباته الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة حيث فرض المدير الفني “يانييك فيريرا” تدريبات تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب، قسم من خلالها اللاعبين لمجموعتين شهدت المناورة حماساً وإثارة بين اللاعبين.

و في سياق متصل أعلنت إدارة نادي الرائد البدء في بيع تذاكر مباراة الرائد والفتح على موقع تذاكر السعودية والتي ستقام غداً الخميس. حيث ستكون أسعار التذاكر كالتالي:

- المنصة 100 ريال

- الموحدة 15 ريالاً

- العوائل 15 ريالاً

وسيكون البيع عبر الرابط التالي :

https://sauditickets.sa/ar/d/403/al-raed-fc-x-al-fateh-fc

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:58 PM

الفتح يصل القصيم ويجري آخر تحضيراته.. وإدارة الرائد تطرح التذاكر للبيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الأربعاء إلى منطقة القصيم عبر مطار الملك فهد بالدمام وذلك استعداداً لمواجهة الرائد ضمن الجولة الأولى والافتتاحية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى الفريق تدريباته الأخيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة حيث فرض المدير الفني “يانييك فيريرا” تدريبات تكتيكية عبر مساحة ثلثي الملعب، قسم من خلالها اللاعبين لمجموعتين شهدت المناورة حماساً وإثارة بين اللاعبين.

و في سياق متصل أعلنت إدارة نادي الرائد البدء في بيع تذاكر مباراة الرائد والفتح على موقع تذاكر السعودية والتي ستقام غداً الخميس. حيث ستكون أسعار التذاكر كالتالي:

- المنصة 100 ريال

- الموحدة 15 ريالاً

- العوائل 15 ريالاً

وسيكون البيع عبر الرابط التالي :

https://sauditickets.sa/ar/d/403/al-raed-fc-x-al-fateh-fc

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