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لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس

في تمام الساعة الـ1 ظهراً

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً.

‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس
سبق

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً.

‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
08:08 PM

لهذا السبب.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار بالسيح الخميس

في تمام الساعة الـ1 ظهراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
6,269

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني ممثلة في إدارة الدفاع المدني بالخرج، بعد غد الخميس؛ القيام بتجربة لإطلاق صافرات الإنذار في مدينة السيح، وذلك في تمام الساعة الـ1 ظهراً.

‏وتهدف التجربة المجدولة مسبقاً للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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