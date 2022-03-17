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إسبانيا وكورونا..  182 وفاة في 24 ساعة

ارتفاع هو الأكبر لعدد المتوفين منذ تفشي الوباء

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.

وأشارت إلى رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة.

وزارة الصحة الإسبانية فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا وكورونا..  182 وفاة في 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.

وأشارت إلى رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
04:07 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
06:42 PM

إسبانيا وكورونا..  182 وفاة في 24 ساعة

ارتفاع هو الأكبر لعدد المتوفين منذ تفشي الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,423

أفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 182 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت الوزارة، في بيان، إن عدد الوفيات جراء هذا الفيروس ارتفع خلال اليوم الماضي من 309 إلى 491 حالة.

ويعتبر هذا الارتفاع اليومي هو الأكبر لعدد المتوفين جراء "COVID-19" في أراضي البلاد منذ بدء التفشي.

وأشارت إلى رصد 1987 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس في البلاد من 9161 حالة.

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