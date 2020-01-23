عودة الدراسة حضورياً في 676 مدرسة وروضة أطفال بجدة ورابغ وخليص

وسط العديد من برامج التهيئة النفسية والإرشادية والترفيهية للطلاب والطالبات

استأنف طلاب وطالبات مرحلتي الابتدائي ورياض الأطفال في كل من جدة ورابغ وخليص، صباح اليوم الأحد، عودتهم "حضورياً"، لمدارسهم الحكومية والأهلية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية، بمتابعة وإشراف من المدير العام للتعليم بجدة، الدكتور سعد المسعودي، وقيادات تعليم جدة بنين وبنات.

وشهدت العودة الحضورية اليوم في مدارس البنين والبنات حضورًا مميزًا وفرحة غامرة في أوساط الطلاب والطالبات، إلى جانب تواجد ميداني لمساعدي مدير عام تعليم جدة ومديري ومديرات مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة، إضافة إلى المشرفين والمشرفات من خلال جولات ميدانية نُفذت على المدارس لمتابعة استئناف العودة الحضورية، والوقوف على سير الدراسة، وتطبيق النماذج التشغيلية والبروتوكولات الصحية المعتمدة للعودة الحضورية.

وتخلل العودة الحضورية تقديم المدارس للعديد من برامج التهيئة النفسية والإرشادية والترفيهية للطلاب والطالبات قبل الدخول إلى القاعات الدراسية والتي شهدت تقديم المعلمين والمعلمات للدروس حضورياً، وكذلك تزامنياً عبر منصة مدرستي للطلاب والطالبات الذين تعذر حضورهم لأسباب صحية.

يذكر أن عدد مدارس البنين والبنات للمرحلة الابتدائية بجدة ورابغ وخليص يبلغ 534 مدرسة، فيما يبلغ عدد مدارس رياض الأطفال 142 روضة.