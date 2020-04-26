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"شؤون الحرمين" عن صلاة التراويح بالحرم المكي: طبّقنا الإجراءات بالتباعد بين المصلين

بعد الموافقة على إقامتها وتخفيفها إلى 5 تسليمات ومع استمرار تعليق دخول المصلين

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكّد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقتٍ سابقٍ على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام

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"شؤون الحرمين" عن صلاة التراويح بالحرم المكي: طبّقنا الإجراءات بالتباعد بين المصلين
سبق

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكّد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقتٍ سابقٍ على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
01:07 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:50 PM

"شؤون الحرمين" عن صلاة التراويح بالحرم المكي: طبّقنا الإجراءات بالتباعد بين المصلين

بعد الموافقة على إقامتها وتخفيفها إلى 5 تسليمات ومع استمرار تعليق دخول المصلين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
8
12,371

طبّقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكّد التباعد بين الأفراد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الصحة؛ لمنع وصول فيروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وقتٍ سابقٍ على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات، وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.

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