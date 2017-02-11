النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش العراقي: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً للإمدادات الغذائية جنوبي بغداد

مصادر إعلامية قالت إن الهجوم أصاب مركبة واحدة بأضرار دون خسائر بشرية

قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلاً ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلاً ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.

وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.

جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق، إثر قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.

العراق الجيش العراقي إمدادات غذائية بغداد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش العراقي: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً للإمدادات الغذائية جنوبي بغداد
سبق

قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلاً ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلاً ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.

وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.

جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق، إثر قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:34 AM

الجيش العراقي: مجموعة مسلحة استهدفت رتلاً للإمدادات الغذائية جنوبي بغداد

مصادر إعلامية قالت إن الهجوم أصاب مركبة واحدة بأضرار دون خسائر بشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
168

قال الجيش العراقي في بيان إن مجموعة مسلحة استهدفت بعبوة ناسفة يوم الاثنين رتلاً ينقل إمدادات غذائية جنوبي بغداد، وهو ما أدى لوقوع خسائر مادية فقط، حسب رويترز.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية اللبنانية أن الهجوم استهدف رتلاً ينقل تجهيزات عسكرية إلى قاعدة تستضيف قوات أمريكية جنوبي العاصمة.

وأوضحت القناة أن الهجوم أصاب مركبة واحدة فقط بأضرار دون خسائر بشرية.

جاء ذلك وسط تصاعد للتوتر بين الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والولايات المتحدة في العراق، إثر قيام واشنطن بقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد الشهر الماضي وهو ما ردت عليه إيران بعد أيام بضرب قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية بالصواريخ.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,117
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,605

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة