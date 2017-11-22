النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة

أشادت بيقظة وكفاءة "الدفاعات السعودية" في صد الاعتداءات الإرهابية

دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مُسيَّرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمَّد على الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة
سبق

دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مُسيَّرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمَّد على الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
01:18 AM

البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة

أشادت بيقظة وكفاءة "الدفاعات السعودية" في صد الاعتداءات الإرهابية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
1,493

دانت مملكة البحرين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة مُسيَّرة تجاه مطار نجران، في اعتداء ممنهج ومتعمَّد على الأعيان المدنية والمدنيين، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدة وقوف المنامة ودعمها للمملكة العربية السعودية في جهودها للتصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,723
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,270
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة