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شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

و"المدني" يدعو إلى اتباع السبل الآمنة والابتعاد عن مجاري الأودية

شهدت بعض من مراكز محافظتي العيص وأملج، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية.

وشملت الأمطار: ما بين السهلة وسمر ومرتفعات مركز الشبحة ومحافظة العيص والحفرة والفشوغ ومجيراء والحرة وبعضًا من القرى والمرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع عند هطول الأمطار.

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شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج
سبق

شهدت بعض من مراكز محافظتي العيص وأملج، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية.

وشملت الأمطار: ما بين السهلة وسمر ومرتفعات مركز الشبحة ومحافظة العيص والحفرة والفشوغ ومجيراء والحرة وبعضًا من القرى والمرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع عند هطول الأمطار.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
06:46 PM

شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مراكز العيص وأملج

و"المدني" يدعو إلى اتباع السبل الآمنة والابتعاد عن مجاري الأودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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1,259

شهدت بعض من مراكز محافظتي العيص وأملج، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على أثرها بعض الشعاب في مساراتها الطبيعية.

وشملت الأمطار: ما بين السهلة وسمر ومرتفعات مركز الشبحة ومحافظة العيص والحفرة والفشوغ ومجيراء والحرة وبعضًا من القرى والمرتفعات الجبلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، إلى اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري الأودية أو النزول للمواقع عند هطول الأمطار.

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