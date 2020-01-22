نقل "البشير" إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

المرة الثانية منذ إيداعه سجن كوبر

ذكر تليفزيون "آر تي" الروسي، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير نقل إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وهذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها "البشير" لمراجعة طبية خارج سجن كوبر منذ اعتقاله، وكانت الزيارة الأولى إلى مستشفى علياء الطبي بأم درمان.

وذكر طبيب سوداني في أكتوبر الماضي، أن "البشير"، أصبح مهدداً بفقدان البصر، بسبب حرارة السجن أدت إلى إصابته بحالة التهابية في عينيه.