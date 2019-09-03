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مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلها

قرية سيتي مول وفنادق 5 نجوم بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة

كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.

وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.

وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.

يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.



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مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلها
سبق

كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.

وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.

وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.

يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.



03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
05:57 PM

مشروعات سعودية سياحية مليارية بالجزائر.. هنا تفاصيلها

قرية سيتي مول وفنادق 5 نجوم بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة

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خالد خليل - الرياض
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5,342

كشفت الشركة السعودية الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة والصناعة والغذاء عن تسليم مشروعات سياحية ضخمة للجزائر، وهي قرية سيتي مول وفنادق خمس نجوم وفنادق بولايات قسنطينة وبجاية وسكيكدة.

وتأسست الشركة الجزائرية السعودية للاستثمار عام 2008 بعد اجتماع اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.

وقد أنجزت الشركة السعودية الجزائرية عدة مشروعات، منها مركز تجاري "سيتي سنتر" بالجزائر بالعاصمة، وشركة إنتاج الطوب الأحمر المخصص للبناء وشركة مخصصة للأعمال المالية والبورصات وشركة مقاولات بالعاصمة وشركة للحديد المسلح.

يذكر أن قيمة الاستثمارات السعودية في الجزائر قد بلغت ما يزيد عن 6 مليارات ريال بما يقارب من 1.5 مليار دولار، في قطاعات السياحة والبناء والصحة والبتروكيماويات والأدوية والأغذية.



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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,848
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,414
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,338
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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