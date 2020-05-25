"المغلوث" معايداً رجال شرطة عسير: "أنتم عيدنا وفخرنا"

قام اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث مدير شرطة منطقة عسير بمعايدة منسوبي الشرطة وأفرع الأمن العام بالمنطقة، ونقل لهم معايدة وتهاني وتبريكات كل من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي.

وثمن "المغلوث " لرجال الأمن جهودهم المباركة في سبيل استتباب الأمن وتطبيق قرار منع التجول بالمنطقة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وقال لهم: "أنتم عيدنا وأنتم فخرنا" .