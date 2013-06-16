احتفل عيسى بن سميح اللحياني بزواجه مساء أمس وذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وذلك بحضور الأقارب والزملاء ووجهاء وأعيان المنطقة.
"اللحياني" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل عيسى بن سميح اللحياني بزواجه مساء أمس وذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وذلك بحضور الأقارب والزملاء ووجهاء وأعيان المنطقة.
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"اللحياني" يحتفل بزواجه في مكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-16
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:28 AM
"اللحياني" يحتفل بزواجه في مكة المكرمة
احتفل عيسى بن سميح اللحياني بزواجه مساء أمس وذلك بإحدى القاعات الكبرى بمكة المكرمة، وذلك بحضور الأقارب والزملاء ووجهاء وأعيان المنطقة.
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