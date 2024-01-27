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محافظ جدة المكلف يفتتح معرض "ريشة طيف" لذوي اضطراب طيف التوحد اليوم

يستمر 5 أيام بمشاركة 18 طفلاً وشابًّا.. برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، اليوم معرض "ريشة طيف"، بمشاركة 18 طفلاً وشابًّا من ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي تنظمه جمعية أُسر التوحد في أحد المجمعات التجارية بالتعاون مع مركز التوحد الأول بجدة.

ويضم المعرض الذي يستمر 5 أيام لوحات إبداعية بمساهمة فنانات وفنانين سعوديين، ويُقام بمحطته الثالثة بمدينة جدة بعد إقامته في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية، وسيصل إلى مناطق السعودية كافة لدعم أبناء المناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أُسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، أن "ريشة طيف" هو أحد مشاريع الجمعية، ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد، و100 فنان تشكيلي سعودي؛ لرسم أجمل 100 لوحة فنية على مستوى عدد من مناطق السعودية.

وبيَّن أن اللوحات ستُباع في مزاد علني بعد تقييمها احترافيًّا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في السعودية؛ إذ تسعى الجمعية من خلال مشروع ريشة طيف لتنمية مواهب الفن التشكيلي لشبابنا، وتمكينها لتأخذ مكانًا تستحقه.

وأضاف بأن جمعية أُسر التوحد تولي بناء جسور التواصل بين الأبناء "ذوي اضطراب التوحد" والمجتمع بشكل مباشر أهمية كبيرة؛ لإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية، منها فن الرسم.

يُذكر أن جمعية أُسر التوحد تعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في السعودية من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.

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محافظ جدة المكلف يفتتح معرض "ريشة طيف" لذوي اضطراب طيف التوحد اليوم
سبق

تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، اليوم معرض "ريشة طيف"، بمشاركة 18 طفلاً وشابًّا من ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي تنظمه جمعية أُسر التوحد في أحد المجمعات التجارية بالتعاون مع مركز التوحد الأول بجدة.

ويضم المعرض الذي يستمر 5 أيام لوحات إبداعية بمساهمة فنانات وفنانين سعوديين، ويُقام بمحطته الثالثة بمدينة جدة بعد إقامته في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية، وسيصل إلى مناطق السعودية كافة لدعم أبناء المناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أُسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، أن "ريشة طيف" هو أحد مشاريع الجمعية، ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد، و100 فنان تشكيلي سعودي؛ لرسم أجمل 100 لوحة فنية على مستوى عدد من مناطق السعودية.

وبيَّن أن اللوحات ستُباع في مزاد علني بعد تقييمها احترافيًّا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في السعودية؛ إذ تسعى الجمعية من خلال مشروع ريشة طيف لتنمية مواهب الفن التشكيلي لشبابنا، وتمكينها لتأخذ مكانًا تستحقه.

وأضاف بأن جمعية أُسر التوحد تولي بناء جسور التواصل بين الأبناء "ذوي اضطراب التوحد" والمجتمع بشكل مباشر أهمية كبيرة؛ لإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية، منها فن الرسم.

يُذكر أن جمعية أُسر التوحد تعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في السعودية من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:25 PM

محافظ جدة المكلف يفتتح معرض "ريشة طيف" لذوي اضطراب طيف التوحد اليوم

يستمر 5 أيام بمشاركة 18 طفلاً وشابًّا.. برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تحت رعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، افتتح الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، اليوم معرض "ريشة طيف"، بمشاركة 18 طفلاً وشابًّا من ذوي اضطراب طيف التوحد، الذي تنظمه جمعية أُسر التوحد في أحد المجمعات التجارية بالتعاون مع مركز التوحد الأول بجدة.

ويضم المعرض الذي يستمر 5 أيام لوحات إبداعية بمساهمة فنانات وفنانين سعوديين، ويُقام بمحطته الثالثة بمدينة جدة بعد إقامته في مدينة الرياض والمنطقة الشرقية، وسيصل إلى مناطق السعودية كافة لدعم أبناء المناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أُسر التوحد، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، أن "ريشة طيف" هو أحد مشاريع الجمعية، ويهدف إلى مشاركة 100 طفل وشاب من ذوي اضطراب طيف التوحد، و100 فنان تشكيلي سعودي؛ لرسم أجمل 100 لوحة فنية على مستوى عدد من مناطق السعودية.

وبيَّن أن اللوحات ستُباع في مزاد علني بعد تقييمها احترافيًّا بواسطة واحدة من أهم دور عرض اللوحات الفنية في السعودية؛ إذ تسعى الجمعية من خلال مشروع ريشة طيف لتنمية مواهب الفن التشكيلي لشبابنا، وتمكينها لتأخذ مكانًا تستحقه.

وأضاف بأن جمعية أُسر التوحد تولي بناء جسور التواصل بين الأبناء "ذوي اضطراب التوحد" والمجتمع بشكل مباشر أهمية كبيرة؛ لإبراز قدراتهم ومهاراتهم كأفراد فاعلين ومؤثرين، إلى جانب التعبير عن رغباتهم ومشاعرهم بمختلف الوسائل التعبيرية، منها فن الرسم.

يُذكر أن جمعية أُسر التوحد تعد جمعية تنموية، تسعى للنهوض بقطاع التوحد في السعودية من خلال دعم وتنسيق جهود الجهات كافة ذات العلاقة وفق منظور علمي شامل مؤسسي متكامل، وشراكة تنموية فاعلة.

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