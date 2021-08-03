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لجنة الأفلاج تكرّم شابًّا أبعد مركبة مواطنة تحترق من مضخّة وقود

مبادرته ساهمت في عدم توسع الحريق بباقي المحطة

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، الشاب نايف محمد الخضران نظير مبادرته في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران من مضخة وقود، وسط المحافظة، ومنع توسع انتشار الحريق.

وسلم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، قبل قليل، "الخضران"؛ هدية ودرعًا تذكاريًّا، مثمنًا في الوقت نفسه، مبادرته وموقفه البطولي المتمثل في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران بعد ارتطامها في إحدى مضخات الوقود؛ الأمر الذي ساهم في سيطرة الدفاع المدني على حريق المركبة قبل انتشاره في باقي المحطة نتيجة إبعاد المواطن المركبة المحترقة عن مضخات الوقود.

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لجنة الأفلاج تكرّم شابًّا أبعد مركبة مواطنة تحترق من مضخّة وقود
سبق

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، الشاب نايف محمد الخضران نظير مبادرته في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران من مضخة وقود، وسط المحافظة، ومنع توسع انتشار الحريق.

وسلم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، قبل قليل، "الخضران"؛ هدية ودرعًا تذكاريًّا، مثمنًا في الوقت نفسه، مبادرته وموقفه البطولي المتمثل في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران بعد ارتطامها في إحدى مضخات الوقود؛ الأمر الذي ساهم في سيطرة الدفاع المدني على حريق المركبة قبل انتشاره في باقي المحطة نتيجة إبعاد المواطن المركبة المحترقة عن مضخات الوقود.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
06:12 PM

لجنة الأفلاج تكرّم شابًّا أبعد مركبة مواطنة تحترق من مضخّة وقود

مبادرته ساهمت في عدم توسع الحريق بباقي المحطة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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365

كرّمت لجنة تنمية الأفلاج، الشاب نايف محمد الخضران نظير مبادرته في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران من مضخة وقود، وسط المحافظة، ومنع توسع انتشار الحريق.

وسلم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان، قبل قليل، "الخضران"؛ هدية ودرعًا تذكاريًّا، مثمنًا في الوقت نفسه، مبادرته وموقفه البطولي المتمثل في إبعاد مركبة مواطنة اندلعت بها النيران بعد ارتطامها في إحدى مضخات الوقود؛ الأمر الذي ساهم في سيطرة الدفاع المدني على حريق المركبة قبل انتشاره في باقي المحطة نتيجة إبعاد المواطن المركبة المحترقة عن مضخات الوقود.

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