انطلاق الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية
البطولة تستمر لمدة 5 أيام
انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.
انطلاق الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-30
انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.
انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.