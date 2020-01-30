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انطلاق  الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية

البطولة تستمر لمدة 5 أيام

انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:
ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:
الأول: سامر الشويخ.
الثاني: حسين الرويمي.

الثالث: مهدي العيسى.
ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:
الأول: حسن المبارك.
الثاني: حكيم المهنا.
الثالث: زياد خضر.
ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:
الأول: عبدالمطلب الشملان
الثاني: فيصل الدخيل.
الثالثة: إدريس الخلف.

الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق  الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية
سبق

انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:
ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:
الأول: سامر الشويخ.
الثاني: حسين الرويمي.

الثالث: مهدي العيسى.
ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:
الأول: حسن المبارك.
الثاني: حكيم المهنا.
الثالث: زياد خضر.
ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:
الأول: عبدالمطلب الشملان
الثاني: فيصل الدخيل.
الثالثة: إدريس الخلف.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
05:36 PM

انطلاق  الجولة الافتتاحية لدوري المنطقة الشرقية للرياضات اللاسلكية

البطولة تستمر لمدة 5 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت منافسات دوري المنطقة الشرقية للسيارات اللاسلكية والتي تحتضنها صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام الذي يستمر لمدة 5 أشهر بتنظيم وإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت.

وشهدت الجولة الافتتاحية أمس تنافسًا قوياً في فئات المسابقة "سيارات كهرباء 8 / 1 وسيارات كهرباء مفتوح وسيارات بنزين 5 / 1 , وسيارات بنزين مفتوح" بمشاركة 28 متسابقاً جاءت نتائجهم كالتالي:
ــ فئة سيارات 1/8 كهرباء:
الأول: سامر الشويخ.
الثاني: حسين الرويمي.

الثالث: مهدي العيسى.
ــ فئة سيارات كهرباء المفتوح:
الأول: حسن المبارك.
الثاني: حكيم المهنا.
الثالث: زياد خضر.
ــ فئة سيارات 1/5 بنزين:
الأول: عبدالمطلب الشملان
الثاني: فيصل الدخيل.
الثالثة: إدريس الخلف.

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