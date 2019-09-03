رئيس "إدارة مسلمي القوقاز" يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

رفع الشكر والتقدير للقيادة وأشاد بما يلقونه من دعم من المملكة

استقبل الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم، اليوم؛ رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده، والوفد المرافق له.



واستمع الوفد إلى شرح من فضيلة الأمين عن المجمع وإنجازاته والدعم المستمر المادي والمعنوي من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، ثم تجولوا في أقسامه، واطلعوا على إصداراته، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوا.



وفي نهاية الزيارة قال رئيس إدارة مسلمي القوقاز في أذربيجان: "نرفع وافر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وخدمة كتاب الله تعالى من خلال طباعته ونشره في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة".



كما أشاد بما يلقاه المسلمون في بلادهم من دعم حكومة المملكة العربية السعودية، منوهاً بالمصاحف التي وصلتهم من المملكة وأبدى إعجابه وثناءه بالمجمع، وشكر العاملين فيه على جهودهم وأعمالهم النبيلة في خدمة كتاب الله تعالى، وإيصاله إلى المسلمين في جميع أرجاء الأرض.