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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"كورونا" يحاصر 100 باحث في القطب الشمالي

يعيشون الآن متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"

حوصر العشرات من الباحثين على متن سفينة في القطب الشمالي، إثر إغلاق العديد من البلدان الحدود والموانئ كإجراء احترازي لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان العلماء البالغ عددهم نحو 100 يشاركون في مشروع "مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي".

وقالت الصحيفة: المشروع استقطب باحثين من مجموعة واسعة من المجالات؛ لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالي، مع تناوب مجموعات جديدة من العلماء كل ستة أسابيع.

ويعيش الباحثون على متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"، تحصل على الإمدادات مع كل تدفق جديد للباحثين، حيث وصلت آخر دفعة منهم في فبراير، وكان من المقرر استبدالهم بفريق جديد في منتصف أبريل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد إغلاق الحدود، لن يتمكن الفريق الجديد من الوصول إلى "بولاستيرن" في الموعد المحدد، ولن يتمكن الفريق القديم من المغادرة.

وعلى الرغم من أن الفريق الموجود حالياً على متن السفينة يتمتع بصحة جيدة ومزود بما يكفي من المؤن لتحمل التأخير، إلا أنهم عالقون ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم إذا تم تمديد الإغلاق.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يحاصر 100 باحث في القطب الشمالي
سبق

حوصر العشرات من الباحثين على متن سفينة في القطب الشمالي، إثر إغلاق العديد من البلدان الحدود والموانئ كإجراء احترازي لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان العلماء البالغ عددهم نحو 100 يشاركون في مشروع "مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي".

وقالت الصحيفة: المشروع استقطب باحثين من مجموعة واسعة من المجالات؛ لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالي، مع تناوب مجموعات جديدة من العلماء كل ستة أسابيع.

ويعيش الباحثون على متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"، تحصل على الإمدادات مع كل تدفق جديد للباحثين، حيث وصلت آخر دفعة منهم في فبراير، وكان من المقرر استبدالهم بفريق جديد في منتصف أبريل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد إغلاق الحدود، لن يتمكن الفريق الجديد من الوصول إلى "بولاستيرن" في الموعد المحدد، ولن يتمكن الفريق القديم من المغادرة.

وعلى الرغم من أن الفريق الموجود حالياً على متن السفينة يتمتع بصحة جيدة ومزود بما يكفي من المؤن لتحمل التأخير، إلا أنهم عالقون ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم إذا تم تمديد الإغلاق.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
03:05 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
04:47 PM

"كورونا" يحاصر 100 باحث في القطب الشمالي

يعيشون الآن متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حوصر العشرات من الباحثين على متن سفينة في القطب الشمالي، إثر إغلاق العديد من البلدان الحدود والموانئ كإجراء احترازي لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد كان العلماء البالغ عددهم نحو 100 يشاركون في مشروع "مرصد الانجراف متعدد التخصصات لدراسة مناخ القطب الشمالي".

وقالت الصحيفة: المشروع استقطب باحثين من مجموعة واسعة من المجالات؛ لدراسة آثار تغير المناخ على القطب الشمالي، مع تناوب مجموعات جديدة من العلماء كل ستة أسابيع.

ويعيش الباحثون على متن سفينة كبيرة تسمى "بولاستيرن"، تحصل على الإمدادات مع كل تدفق جديد للباحثين، حيث وصلت آخر دفعة منهم في فبراير، وكان من المقرر استبدالهم بفريق جديد في منتصف أبريل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد إغلاق الحدود، لن يتمكن الفريق الجديد من الوصول إلى "بولاستيرن" في الموعد المحدد، ولن يتمكن الفريق القديم من المغادرة.

وعلى الرغم من أن الفريق الموجود حالياً على متن السفينة يتمتع بصحة جيدة ومزود بما يكفي من المؤن لتحمل التأخير، إلا أنهم عالقون ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم إذا تم تمديد الإغلاق.

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