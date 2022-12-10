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تغريدة الإجازة الموحدة تربك معلمي الصفوف الأولية

دفعتهم للتساؤل هل ألغيت إجازة أسبوع نهاية كل فصل

أربكت وزارة التعليم معلمي الصفوف الأولية والمعلمين المنتدبين أو المكلفين الذين كانوا يحظون ببعض المزايا كإجازة أسبوع نهاية كل فصل تقديراً لدورهم وذلك في تعميمين صدرا قبل مدة من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وتعميم آخر صدر من نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

وقال متحدث الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة أثارت غموض معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين :"‏الإجازة موحدة لجميع المراحل الدراسية وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وقد نص على ذلك تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣٨ هـ".

وتناقض هذه التغريدة التعاميم السابقة بشأن حصول معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين على إجازة أسبوع كأحد الحوافز المقدمة لهم، وطرحت حسابات مهتمة بالحقل التعليمي تساؤلاتها للعصيمي عن صحة إلغاء هذه المزايا التي هي حق للمعلمين ولكن المتحدث الرسمي للتعليم لم يرد حتى الآن وأصبح الموضوع محل تكهنات واجتهادات لن تنقطع حتى يصدر التوضيح.

ومن جانبه علّق عوض الشمراني المهتم بالشأن التعليمي:"تعميم الوزير الذي استند عليه المتحدث الرسمي في تصريحه لا يتعارض مع تعميم الوزير الخاص بآلية سد العجز ومعالجة الإحتياج حيث نصت الفقرة العاشرة من هذه الآلية والخاصة بالحوافز على ما يلي:(تحفيز المعلم المكلف كلياً أو جزئياً بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله .....)".

وأضاف:"وبالتالي فمن حق من شملهم هذا الحافز من المكلفين تكليفاً جزئياً أو كلياً التمتع بإجازتهم اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٧\٤\١٤٢٩ھ أي قبل التاريخ المحدد في التقويم الدراسي التفصيلي لهذا العام، كما أن التعميم الوزاري رقم١٠٩٩٢٢ هو تعميم عام يُستثنى منه الحالات التي وردت بها تعاميم تنظيمية لمصلحة العمل ومنها آلية سد العجز وما اشتملت عليه من حوافز".

واختتم:"وعليه فلا تعارض بين التعميمين الوزاريين كون آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج ورد بها تنظيم خاص ولا تزال سارية المفعول وتعتبر الفقرة رقم (١٠) إحدى فقرات هذه الآلية كما ننتظر من وزارة التعليم توضيحاً لما غرد به متحدثها الرسمي لإزالة اللبس حول هذا الموضوع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريدة الإجازة الموحدة تربك معلمي الصفوف الأولية
سبق

أربكت وزارة التعليم معلمي الصفوف الأولية والمعلمين المنتدبين أو المكلفين الذين كانوا يحظون ببعض المزايا كإجازة أسبوع نهاية كل فصل تقديراً لدورهم وذلك في تعميمين صدرا قبل مدة من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وتعميم آخر صدر من نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

وقال متحدث الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة أثارت غموض معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين :"‏الإجازة موحدة لجميع المراحل الدراسية وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وقد نص على ذلك تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣٨ هـ".

وتناقض هذه التغريدة التعاميم السابقة بشأن حصول معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين على إجازة أسبوع كأحد الحوافز المقدمة لهم، وطرحت حسابات مهتمة بالحقل التعليمي تساؤلاتها للعصيمي عن صحة إلغاء هذه المزايا التي هي حق للمعلمين ولكن المتحدث الرسمي للتعليم لم يرد حتى الآن وأصبح الموضوع محل تكهنات واجتهادات لن تنقطع حتى يصدر التوضيح.

ومن جانبه علّق عوض الشمراني المهتم بالشأن التعليمي:"تعميم الوزير الذي استند عليه المتحدث الرسمي في تصريحه لا يتعارض مع تعميم الوزير الخاص بآلية سد العجز ومعالجة الإحتياج حيث نصت الفقرة العاشرة من هذه الآلية والخاصة بالحوافز على ما يلي:(تحفيز المعلم المكلف كلياً أو جزئياً بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله .....)".

وأضاف:"وبالتالي فمن حق من شملهم هذا الحافز من المكلفين تكليفاً جزئياً أو كلياً التمتع بإجازتهم اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٧\٤\١٤٢٩ھ أي قبل التاريخ المحدد في التقويم الدراسي التفصيلي لهذا العام، كما أن التعميم الوزاري رقم١٠٩٩٢٢ هو تعميم عام يُستثنى منه الحالات التي وردت بها تعاميم تنظيمية لمصلحة العمل ومنها آلية سد العجز وما اشتملت عليه من حوافز".

واختتم:"وعليه فلا تعارض بين التعميمين الوزاريين كون آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج ورد بها تنظيم خاص ولا تزال سارية المفعول وتعتبر الفقرة رقم (١٠) إحدى فقرات هذه الآلية كما ننتظر من وزارة التعليم توضيحاً لما غرد به متحدثها الرسمي لإزالة اللبس حول هذا الموضوع".

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
03:56 PM

تغريدة الإجازة الموحدة تربك معلمي الصفوف الأولية

دفعتهم للتساؤل هل ألغيت إجازة أسبوع نهاية كل فصل

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بدر العتيبي - الرياض
21
34,404

أربكت وزارة التعليم معلمي الصفوف الأولية والمعلمين المنتدبين أو المكلفين الذين كانوا يحظون ببعض المزايا كإجازة أسبوع نهاية كل فصل تقديراً لدورهم وذلك في تعميمين صدرا قبل مدة من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وتعميم آخر صدر من نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

وقال متحدث الوزارة مبارك العصيمي في تغريدة أثارت غموض معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين :"‏الإجازة موحدة لجميع المراحل الدراسية وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وقد نص على ذلك تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣٨ هـ".

وتناقض هذه التغريدة التعاميم السابقة بشأن حصول معلمي الصفوف الأولية والمنتدبين على إجازة أسبوع كأحد الحوافز المقدمة لهم، وطرحت حسابات مهتمة بالحقل التعليمي تساؤلاتها للعصيمي عن صحة إلغاء هذه المزايا التي هي حق للمعلمين ولكن المتحدث الرسمي للتعليم لم يرد حتى الآن وأصبح الموضوع محل تكهنات واجتهادات لن تنقطع حتى يصدر التوضيح.

ومن جانبه علّق عوض الشمراني المهتم بالشأن التعليمي:"تعميم الوزير الذي استند عليه المتحدث الرسمي في تصريحه لا يتعارض مع تعميم الوزير الخاص بآلية سد العجز ومعالجة الإحتياج حيث نصت الفقرة العاشرة من هذه الآلية والخاصة بالحوافز على ما يلي:(تحفيز المعلم المكلف كلياً أو جزئياً بإجازة لمدة أسبوع نهاية كل فصل دراسي مكلف فيه مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله .....)".

وأضاف:"وبالتالي فمن حق من شملهم هذا الحافز من المكلفين تكليفاً جزئياً أو كلياً التمتع بإجازتهم اعتباراً من نهاية دوام يوم الخميس الموافق ١٧\٤\١٤٢٩ھ أي قبل التاريخ المحدد في التقويم الدراسي التفصيلي لهذا العام، كما أن التعميم الوزاري رقم١٠٩٩٢٢ هو تعميم عام يُستثنى منه الحالات التي وردت بها تعاميم تنظيمية لمصلحة العمل ومنها آلية سد العجز وما اشتملت عليه من حوافز".

واختتم:"وعليه فلا تعارض بين التعميمين الوزاريين كون آلية سد العجز ومعالجة الاحتياج ورد بها تنظيم خاص ولا تزال سارية المفعول وتعتبر الفقرة رقم (١٠) إحدى فقرات هذه الآلية كما ننتظر من وزارة التعليم توضيحاً لما غرد به متحدثها الرسمي لإزالة اللبس حول هذا الموضوع".

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